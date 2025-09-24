Elektroniikkaketjut myllerryksessä: Gigantti myy nyt liittymiä, Power omaa puhelinta

Suomessa elektroniikkaketjujen maailmassa on tapahtunut merkittävää myllerrystä. Hiljattain Gigantti virallisesti julkisti puhelinliittymänsä ja aloitti niiden myynnin myymälöissään. Nytheittää ilmoille omaa avaustaan laajentumisen osalta.Power kertoo tiedotteessaan tuovansa 1. lokakuuta saataville ensimmäiset oman brändinsä älypuhelimet.

"Olemme ylpeitä siitä, että olemme ensimmäinen elektroniikkaketju Pohjoismaissa, joka tuo markkinoille oman brändinsä älypuhelimen. Tämä on merkittävä askel POWERille ja osoitus siitä, että kehitämme jatkuvasti toimintojamme innovoiden uutta", kertoo POWERin puhelinmyynnin myyntipäällikkö Jari Teräväinen.

Vaihtoehtoja on kaksi Powerin oman Cepter-brändin alla: Nivo A1 ja Nivo V2.Nämä ovat edullisia laitteita, ja ne ovat Powerin mukaan suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön. Hinnat Suomessa ovat 99 ja 149 euroa. Laitteet tulevat saataville myös muualla Pohjoismaissa.





Tiedotteessa Power ei juurikaan kerro laitteiden ominaisuuksista. Mainintana on vain hyvä kamera, toimiva suorituskyky ja pitkä käyttöikä.







Tek.no -sivuston mukaan kumpikin laite on 4G-verkossa toimivia ja niissä on Unisocin piiri, Android-käyttöjärjestelmä, 5000 mAh:n akku sekä 6,7-tuumainen IPS LCD -näyttö.



Nivo A1:ssä näyttö toimii 90 hertsin virkistystaajuudella, kun V2:ssa se yltää 120 hertsiin. RAM-muistia A1:ssä on 4 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 64 gigatavua, kun taas V2 nostaa RAMin 8 gigatavuun ja tallennustilan 256 gigatavuun.



Kummassakin on myös kaksois-SIM sekä teratavun tuki muistikortille. Pääkameran osalta A1 sisältää 8 megapikseliä ja V2:ssä on 50 megapikselin kamera.



Kuvien perusteella takana näyttää olevan muitakin sensoreita pääkameran lisäksi, ja näytössä on reikä etukameralle.



Cepterin alaisuudessa myydään jo muita laitteita, kuten kannettavia, televisioita ja äänentoistolaitteita. Nämä ovat hintaluokaltaan edullisia, joka on juurikin brändin tavoite.







Uudet Cepter-puhelimet tulevat saataville Powerin myymälöissä ja verkkokaupassa 1. lokakuuta alkaen.



Pian siis mahdollisesti näemme Power-puhelimia Gigantin liittymällä.