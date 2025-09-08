Giga Mobiili aloitti toiminnan - liittymät hankittavissa Gigantin myymälöistä

Janne Yli-Korhonen

Giga Mobiili aloitti toiminnan - liittymät hankittavissa Gigantin myymälöistä
Aiemmin tänä vuonna kävi ilmi, että Gigantti ryhtyy Suomessa kännykkäoperaattoriksi ja perusti tätä varten Giga Mobiili Oy:n.

Nyt Giga Mobiilin toiminta on virallisesti alkanut ja liittymät ovat hankittavissa Gigantin myymälöistä.

"Giga Mobiili syntyi ajatuksesta, että liittymien monimutkaisuutta pitäisi poistaa, ja liittymäasioiden pitäisi olla asiakkaille helppoja ja huolettomia. Tähän olemme nyt valmiita vastaamaan - ensin Gigantin myymälöissä, ja syksyn myötä Gigantin sivuilla avattavassa nettimyynnissä", kertoo toimitusjohtaja Antti Niemelä.



Giga Mobiili lähtee liikkeelle neljällä liittymätyypillä: Pikkujärki, Perusjärki, Arkijärki ja Huippujärki.




Kaikissa liittymissä on rajaton data Pohjoismaissa ja Baltiassa sekä selkeät datakiintiöt EU-alueella.

Pikkujärki ja Perusjärki ovat 4G-liittymiä, kun taas Arkijärki ja Huippujärvi ovat 5G-liittymiä. Hinnat alkavat tällä hetkellä 21,99 euron kuukausimaksusta ja ylettyvät 37,99 euron hintaan.

Gigantin operaattoritoiminta tapahtuu ns. MVNO-muotoisena, eli se ostaa verkon käyttöoikeutta muilta operaattoreilta. Gigantin liittymät toimivat DNA:n verkossa.

"Emme lupaa loputonta halpuutusta, vaan olla se järkevä vaihtoehto. Asiakkaamme tietää tarkalleen, mistä maksaa ja mitä saa. Pääsemme tarjoamaan myös käytännöllisiä asiakasetuja. Erityisvalttinamme ovat kattavat puhelinpalvelut saman katon alta", Niemelä sanoo.



Gigantti uskoo erottuvan markkinoilla puhelinpalveluidensa avulla. Jos puhelin menee rikki, rikki menneen laitteen tilalle saa maksutta lainalaitteen, ja liittymän mukana tarjotaan myös uuden puhelimen asennus ja huolto.



Giga Mobiilin maskottina toimii Giga-karhu. Animoitu hahmo tulee näkymään myymälöissä ja markkinoinnissa eri puolilla Suomea.



Tilaa Puhelinvertailun uutiskirje!

Lähetämme noin kerran viikossa uutiskirjeen, joka sisältää viikon ajalta tärkeimmät uutisemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Parhaat kännykkätarjoukset

Samsung Galaxy A15 (5G) – hinta laskenut -41%

Samsung Galaxy A15 (5G)
249 € Clas Ohlson
500 € Multitronic

Alin hinta viikko sitten: 419 €

Samsung Galaxy Z Flip7 FE – hinta laskenut -28%

Samsung Galaxy Z Flip7 FE
755 € Hobby Hall
1049 € Multitronic
1049 € Verkkokauppa.com

Alin hinta viikko sitten: 1049 €

Xiaomi Poco X7 – hinta laskenut -22%

Xiaomi Poco X7
219 € Hobby Hall
326 € Multitronic
334 € Proshop

Alin hinta viikko sitten: 279 €

Nothing Phone (2a) – hinta laskenut -21%

Nothing Phone (2a)
199 € DNA
229 € Proshop
253 € Multitronic

Alin hinta viikko sitten: 252 €

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen sähköpostitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.