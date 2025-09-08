Giga Mobiili aloitti toiminnan - liittymät hankittavissa Gigantin myymälöistä

"Giga Mobiili syntyi ajatuksesta, että liittymien monimutkaisuutta pitäisi poistaa, ja liittymäasioiden pitäisi olla asiakkaille helppoja ja huolettomia. Tähän olemme nyt valmiita vastaamaan - ensin Gigantin myymälöissä, ja syksyn myötä Gigantin sivuilla avattavassa nettimyynnissä", kertoo toimitusjohtaja Antti Niemelä.

Aiemmin tänä vuonna kävi ilmi, että ryhtyy Suomessa kännykkäoperaattoriksi ja perusti tätä varten:n.Nyt Giga Mobiilin toiminta on virallisesti alkanut ja liittymät ovat hankittavissa Gigantin myymälöistä.





Giga Mobiili lähtee liikkeelle neljällä liittymätyypillä: Pikkujärki, Perusjärki, Arkijärki ja Huippujärki.



"Emme lupaa loputonta halpuutusta, vaan olla se järkevä vaihtoehto. Asiakkaamme tietää tarkalleen, mistä maksaa ja mitä saa. Pääsemme tarjoamaan myös käytännöllisiä asiakasetuja. Erityisvalttinamme ovat kattavat puhelinpalvelut saman katon alta", Niemelä sanoo.

Kaikissa liittymissä on rajaton data Pohjoismaissa ja Baltiassa sekä selkeät datakiintiöt EU-alueella.Pikkujärki ja Perusjärki ovat 4G-liittymiä, kun taas Arkijärki ja Huippujärvi ovat 5G-liittymiä. Hinnat alkavat tällä hetkellä 21,99 euron kuukausimaksusta ja ylettyvät 37,99 euron hintaan.Gigantin operaattoritoiminta tapahtuu ns. MVNO-muotoisena, eli se ostaa verkon käyttöoikeutta muilta operaattoreilta. Gigantin liittymät toimivat DNA:n verkossa.





Gigantti uskoo erottuvan markkinoilla puhelinpalveluidensa avulla. Jos puhelin menee rikki, rikki menneen laitteen tilalle saa maksutta lainalaitteen, ja liittymän mukana tarjotaan myös uuden puhelimen asennus ja huolto.







Giga Mobiilin maskottina toimii Giga-karhu. Animoitu hahmo tulee näkymään myymälöissä ja markkinoinnissa eri puolilla Suomea.