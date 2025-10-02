Urheilusovellusten sota: Strava haastoi Garminin oikeuteen - vaatii oikeudelta kaikkien Garminin kellojen myyntikieltoa

Strava syyttää (maksumuuri) Garminia patenttiensa rikkomisesta ja vaatii oikeudelta, että Garminia kiellettäisiin välittömästi kaikkien sen valmistamien älykellojen ja mm. pyörätietokoneiden myynti.
Taustalla on kiista kahdesta Stravan ohjelmistopatentista.
Toinen patenteista liittyy reittien osioihin, eli segmentteihin ja toinen patentti puolestaan koskee ns. heatmappeja.
Segmentit ovat siis Stravan käyttäjien keskuudessa varsin suosittu ominaisuus, jossa vaikkapa tietty pätkä puistosta on oma "osionsa". Stravassa voi sitten automaattisesti seurata, miten hyvin juuri kyseisen pätkän on itse onnistunut juoksemaan suhteessa muihin ihmisiin, jotka ovat hekin juosseet samaisessa puistossa.
Hämmentävää kyllä, Garminilla on ollut vastaa ominaisuus omassa Connect -sovelluksessaan jo vuodesta 2014 lähtien - joskin sen toteutus on ollut niin sekava, että sitä ei ole juurikaan käytetty. Sen sijaan Strava ja Garmin kehittivät yhteistyössä nykyisen Stravasta löytyvän segmenttitoiminnon vuotta myöhemmin.
Toinen syytteessä nostetuista patenteista koskee siis heatmappeja. Heatmap tarkoittaa tässä yhteydessä karttaa, jossa näkyy korostetusti väreillä se, missä muut samaa sovellusta käyttävät liikkujat yleensä liikkuvat. Eli ominaisuuden ansiosta pystyy helposti löytämään vaikkapa suosittuja juoksulenkkejä, uudessakin kaupungissa.
Erikoisinta Stravan nostamassa syytteessä on se, että Garmin ja Strava ovat olleet kuin paita ja peppu jo yli vuosikymmenen ajan. Yhtiöt ovat tehneet tiivistä yhteistyötä ja Garminin/Stravan integraatio on ollut äärimmäisen hyvin toimivaa. Garminin kerrotaan harkinneen Stravan ostamista itselleen jo vuosia sitten, mutta koska yhtiöiden välinen yhteistyö toimi muutenkin loistavasti, päätti Garmin jatkaa vain yhteistyön merkeissä.
Asiaa on pyöritelty laajasti mm. DC Rainmakerin toimesta. DC Rainmaker päätyi arvioon, että Strava haluaa yksinkertaisesti kiukutella, koska Garminin ja Stravan sukset ovat viimeisen vuoden aikana alkaneet menemään ristiin, mm. datan brändäyksen osalta.
Yhtiö vastasikin tähän virallisesti Redditissä ja Strava käytönnössä myönsi sen, että yhtiötä kiukuttaa.
Se, mikä Stravaa siis kiukuttaa on se, että Garmin haluaa jatkossa, että kaikessa vaikkapa sosiaaliseen mediaan jaetussa tiedossa kerrotaan, jos tiedot on kerätty Garminin kellolla. Eli jos käyttäjä jakaa kivan Strava-ruutukaappauksen omasta lenkistään, siinä pitää lukea selkeästi, että lenkki on mitattu Garminin kellolla.
Strava tavallaan sai maistaa tässä omaa lääkettään, sillä Strava kiristi omia käyttöehtojaan viime vuonna. Tuolloin sadat pienet sovelluskehittäjät, jotka käyttivät Stravasta saatua dataa, joutuivat näyttämään omissa sovelluksissaan selkeästi, että tiedot on saatu Stravalta.
Stravan oikeusprosessi ei näytä arvioiden mukaan kovinkaan valoisalta, sillä Garminilla ja useilla muillakin firmoilla on ollut heatmappeja käytössä jo kauan ennen kuin Strava sai itselleen siihen patentin vuonna 2016. Mikäli oikeus toteaa, että vastaavaa tekniikka on käytetty ennenkin, patentti hylätään. Samoin vaikuttaa käyvän myös segmenttien osalta.
Mutta se vaikuttaa varmalta, että ikuiseksi luultu Stravan ja Garminin välinen hyvä yhteistyö on lopullisesti päättymässä.
