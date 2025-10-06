Suunto haastoi Garminin oikeuteen patenttiensa loukkaamisesta

Petteri Pyyny

Suunto haastoi Garminin oikeuteen patenttiensa loukkaamisesta
Aiemmin suomalainen, nykyisin kiinalaisomistuksessa oleva urheilukellovalmistaja Suunto, on haastanut amerikkalaisen Garminin oikeuteen.

Suunto syyttää Garminia patenttiensa luvattomasta käytöstä.

Suunnon amerikkalaisessa oikeusistuimessa nostama juttu syyttää Garminia kolmen patentoimansa teknologian luvattomasta käytöstä Garminin kelloissa. Ensimmäinen patentoitu tekniikka kytkeytyy golfin mittaukseen ja siihen, miten kello osaa tunnistaa liikeradasta golfpallon lyömisen.

Toinen Suunnon oikeusjuttuun kytkeytyvä patentti liittyy siihen, miten hengitystahti voidaan päätellä ohjelmallisesti kellon kantajan sykkeen ja sykevälivaihtelun (HRV) pohjalta.

Kolmas patentti on puolestaan mekaniikkaan liittyvä ja kytkeytyy siihen, miten metalliseen kellon runkoon voidaan asetella antenni mm. WiFi-yhteyksiä varten, ilman että rungon materiaalit häiritsevät signaalin kulkua.



Kaikki oikeusjutussa nimetyt patentit on hyväksytty jo silloin, kun Suunto oli vielä kotimaisessa omistuksessa ja Suunnon patenteissa nimetyt keksijät ovat lähes kaikki suomalaisia.

Suunto viittaa oikeusjutussaan useisiin eri Garminin malleihin: Epix, Fenix ja Approach -malliston kellot on erikseen nimetty sellaisina malleina, joiden Suunto katsoo rikkovan patenttejaan.

Koko syytekirjelmä löytyy täältä, Garmin Rumors -sivustolta (PDF).

Oikeusjuttu on jo toinen urheiluseuranta maailmaa järisyttänyt oikeusjuttu muutaman päivän sisään, sillä Strava haastoi Garminin oikeuteen viime viikolla.


