Uusi kunnianhimoinen projekti: Täysin "vapaa" puhelin

Mutta näinhän ei suinkaan ole, sillä täysin avointa lähdekoodia käyttävä Android on käytännössä vain teoriassa olemassa oleva konsepti. Käytännön elämässä täysin avointa lähdekoodia käyttävää Androidin versiota ei ole olemassakaan, sillä laitevalmistajien ajurit, laiteohjelmistot sekä etenkin käyttöjärjestelmää kehittävän Googlen omistamat, ei-avoimet palaset muodostavat kriittisen osan toimivasta Android-puhelimesta.
Puhumattakaan tietysti kaikista Androidiin lähes pakollisena kuuluvista Googlen rajapinnoista.
Mutta avoimen lähdekoodin kehitystä ajava järjestö Free Software Foundation (FSF) haluaa ratkaista tämän ongelman.
Tähän saakka avoimen lähdekoodin harrastajat ovat yrittäneet tuoda kännyköihin mm. Linuxia ja erilaisia muita, täysin uusiakin käyttöjärjestelmiä. Lopputulos on ollut yleensä mahalasku ja projektin kuihtuminen omaan mahdottomuuteensa.
Siksi FSF ei haaveilekaan mistään uudesta. Sen sijaan järjestön Librephone-projekti tähtää siihen, että hankkeen myötä kaikista Androidista löytyvistä, avoimen lähdekoodin kanssa yhteensopimattomista palasista, tehtäisiin avoimen lähdekoodin versiot.
Eli Librephone tekisi korvaavat palaset, joilla Androidin sisältä löytyvät, kaupallisilla lisensseilä varustetut osat korvattaisiin. Käyttöjärjestelmä toimisi ideaalimaailmassa tämän jälkeenkin täysin identtisesti "oikeaan" Androidiinkin verrattuna.
Etuna tässä mallissa on tietysti se, että näin pysyteltäisiin valtavassa Androidin ekosysteemissä, jossa on tarjolla sovelluksia kaikkeen mahdolliseen tarpeeseen. Lisäksi tietoturvapäivitysten ja uusien Android-versiopäivitysten osalta riittäisi, että otetaan vain Googlen työntämä uusittu Android ja korvataan taas siitä valikoidut palaset uudestaan.
FSF:n tiedotteen mukaan Librephone -projektin työ keskittyykin aluksi löytämään "ei-vapaat" osat Androidia, jotka olisi helpoimmin korvattavissa. Näiden löytymisen jälkeen FSF ryhtyy yksinkertaisesti analysoimaan niiden toimintaa ja pyrkii rakentamaan korvaavat toiminnallisuudet, mutta avoimena lähdekoodina.
Ideasta kiinnostuneet koodaajat voivat osallistua projektiin halutessaan. Projektin etenemistä voi seurata mm. sen virallisen sivun kautta.
