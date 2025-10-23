Elisalla muutosneuvottelut: jopa 400 voi menettää työpaikkansa Suomessa

Muutosohjelman tavoitteena on saavuttaa vuosittaiset noin 40 miljoonan euron kustannussäästöt ja suurimman osan sen vaikutuksista arvioidaan alkavan vuoden 2026 ensimmäisestä vuosineljänneksestä.
Eniten säästöjä haetaan työntekijöiden irtisanomisilla, sillä Elisan muutosneuvotteluissa voidaan vähentää enintään 450 työpaikkaa, joista enintään 400 Suomessa.
Muutosneuvottelujen arvioidaan päättyvän vuoden loppuun mennessä.
"Ohjelma on suunniteltu vauhdittamaan kasvustrategiamme toteutusta sekä lisäämään toimintamme ketteryyttä ja nopeutta. Samalla ryhdymme määrätietoisiin toimiin kilpailukykymme parantamiseksi nykyisessä markkinaympäristössä. Näillä toimilla varmistamme, että saavutamme keskipitkän aikavälin liikevaihto- ja käyttökatetavoitteemme," toteaa Elisan toimitusjohtaja Topi Manner.
Hiljattain toteutetun tutkimuksen mukaan kuluttajat ja yritykset ovat vähiten tyytyväisiä Elisaan mobiilioperaattoreiden osalta.
Miinusta Elisa sai vastausajoista ja asiakaspalvelusta, jotka tuskin paranevat, mikäli esimerkiksi asiakaspalvelusta laitetaan työntekijöitä ulos.
Kommentoi artikkelia