Ohuet kännykät eivät myy - Samsung ja Apple epäonnistuivat täysin

Petteri Pyyny

Kuluttajat eivät halunneetkaan ohuita kännyköitä: Sekä iPhone Air että Samsungin ohut malli floppasivat täysin
Applen tuoreen iPhone-malliston ainoa täysin uudenlainen tuote tänä syksynä oli äärimmäisen ohueksi puristettu iPhone Air.

Omenafirma seurasi tässä korealaisjätti Samsungia, joka julkisti toukokuussa oman näkemyksensä erittäin ohuesta huippukännykästä, Samsung Galaxy S25 Edgen muodossa.

Mutta nyt näyttää siltä, että molemmat jättifirmat olivat yliarvioineet kuluttajien kiinnostuksen ohuisiin kännyköihin. Fortune kertoi tällä viikolla Applen leikanneen iPhone Airin tuotantomäärät tasolle, joka vastaa lähes koko mallin lopettamista.

Fortunen tietojen mukaan Airilla "ei ole käytännössä minkäänlaista kysyntää markkinoilla".

Hieman aiemmin mm. Android Police kertoi vastaavia kuulumisia S25 Edgen osalta. Korealaislähteiden mukaan Samsung olisi lopettamassa jo nyt S25 Edgen valmistusta - vain viisi kuukautta mallin myyntiintulon jälkeen.



Samaiset lähteet vihjaavat, että Samsung päätti oppia läksynsä kerralla ja ohut Edge-malli oltaisiin tipauttamassa kokonaan mallistosta jo ensi vuonna, kun Galaxy S26 -mallistoa ollaan tuomassa markkinoille.

Samaan aikaan Aasian kehittyvissä talouksissa on näkymässä täysin päinvastainen trendi. Samaan konserniin kuuluvat Realme ja OnePlus ovat tuoneet etenkin Intian markkinoille aina vain isommilla akuilla varustettuja malleja. Tästä trendistä on tipahtanut meillekin jotain maistiaisia, kuten vaikkapa kesällä arvostelemamme Realme GT 7.


