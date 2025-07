Arvostelussa harvinaisuus: Tunnettu valmistaja, todella iso akku ja nopea pikalataus - Realme GT 7 on varsin mielenkiintoinen paketti

Realme GT 7 arvostelu - isolla akulla varustettu tasapainoinen kokonaisuus

Suomen kännykkämarkkina on lopulta sen verran pieni, että maastamme puuttuu monien kohtuullisen isojenkin kännykkämerkkien aktiivinen edustus. Yksi tällaisista meillä hieman harvinaisemmista merkeistä on kiinalainen Realme. Brändi on tehnyt Suomeen tuloaan parikin kertaa ja nyt, vuonna 2025, Realme näyttää tekevän uutta tulemista maahamme. Yhtiöhän on tavallaan hyvinkin tuttu suomalaisille kuluttajille, sillä se on käytännössä meillä hyvinkin suositun OnePlussan sisarmerkki. Molemmat puhelinvalmistajat ovat Oppon tytäryhtiöitä ja sitä kautta kuuluvat yhteen maailman suurimmista kännyköitä valmistavaan yhtiöön, BBK Electronicsiin. Saimme alkukesästä 2025 testiimme Realmen uudelle Suomen valloitukselle kaavaillun keihäänkärjen, Realme GT 7:n. Noin 650 euron hintalapulla varustettu Realme GT 7 pyrkii asettumaan tuohon mielenkiintoiseen hintaryhmään keskihintaisten puhelinten ja huippupuhelinten välillä. Pistimme puhelimen pariksi viikoksi käyttöpuhelimeksemme ja otimme selvää, millainen tapaus Realme GT 7 oikein on. Ulkonäkö ja rakenne

Realmen ulkonäköä hallitsee iso, kevyesti pyöristetyillä kulmilla toteutettu kamerasaareke, joka on sijoitettu puhelimen yläreunaan. Rakenteeltaan puhelin on muovia, muovikehyksillä, tarjoten varsin mainion IP69-tasoisen (mitä IP-luokitukset tarkoittavat) suojauksen niin vettä kuin pölyäkin vastaan.

Kaikki puhelimen painikkeet sijaitsevat puhelimen oikealla kyljellä, josta löytyy hyvin tavanomainen asettelu. Eli ylimpänä kyljessä sijaitsee äänenvoimakkuuden keinukytkin ja sen alta löytyy puhelimen lukitus-/virtapainike. Vasen kylki on täysin sileä.

Pohjasta löytyy USB-C -portti latausta varten, joka tukee valitettavasti vain USB2 -tason tiedonsiirtonopeuksia. Yläreunasta puolestaan löytyy infrapunalähetin, joten puhelinta voi halutessaan käyttää myös television kaukosäätimenä. Käsituntumaltaan Realme GT 7 on varsin mukavan tuntuinen, vaikka painoa puhelimella onkin nykykännyköiden tyyliin yli 200 grammaa (206 grammaa tarkalleen) ja leveyttäkin on 7,6 senttimetriä. Myyntipakkauksen mukana toimitetaan silikoninen puhelimen suojakotelo, joka on ilahduttava pieni lisä, joiden paketoinnista myyntipakkauksen mukaan suurin osa muista valmistajista on luopunut viime vuosina. Puhelimen laatuvaikutelma on kaikin puolin hyvä ja se lunastaa tältä osin mainiosti kohtuullisen kovan hintalappunsa. Realme GT 7 tekniset tiedot Mitat:

16324 x 76,1 x 8,3 mm

Paino:

206 grammaa

Näyttö:

6,78 tuumaa; 1264x2780; AMOLED; 120 Hz

Corning Gorilla Glass 7i -lasi

Corning Gorilla Glass 7i -lasi Suoritin:

Mediatek Dimensity 9400e

Muisti:

Suomessa myytävät mallit: 12 gigatavua käyttömuistia ja 256 tai 512 gigatavua tallennustilaa.

Takakamerat:

50 megapikselin pääkamera (f/1,8; OIS)

50 megapikselin telekamera (f/2,0; OIS)

8 megapikselin ultralaajakulmakamera (f/2,2)

50 megapikselin telekamera (f/2,0; OIS) 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (f/2,2) Etukamera:

32 megapikseliä

Akku:

7000 mAh

Lataus:

120 watin pikalataus

55 watin USB PD -pikalataus

55 watin USB PD -pikalataus Käyttöjärjestelmä:

Android 15

tulevat päivitykset

tulevat päivitykset Muuta:

5G; IP69-luokitus (Mitä IP-luokitukset tarkoittavat?)

Liitännät:

USB-C, dual-SIM

Hinta:

arvosteluhetkellä:

12/256GB: 650 euroa, tarkista uusin hinta täältä

12/512GB: 700 euroa, tarkista uusin hinta täältä Kamerat Realme GT 7 on varustettu kolmella takakameralla, kuten tämän hintaluokan puhelimissa nykyisin sopii olettaakin. Pääkamerana toimii Sony IMX906 (LYT-700) -sensori, 50 megapikselin tarkkuudella, f/1,88 aukolla ja optisella kuvanvakaimella. Telekamera perustuu puolestaan Samsungin ISOCELL JN5 -sensoriin, sekin 50 megapikselin tarkkuudella, 2x zoomikertoimella ja optisella kuvanvakaimella. Kolmikon täydentää sen heikoin lenkki, 8 megapikselin OmniVisionin OV08D10-sensoriin pohjautuva ultralaajakulmakamera.

Kameroista ei paljastunut testeissä oikeastaan minkäänlaisia yllätyksiä suuntaan tai toiseen. Pääkamera ja telekamera tuottivat oikein hyvää jälkeä hyvissä valaistusolosuhteissa ja pääkameralla otetut kuvat hämärässäkin olivat erittäin hyvännäköisiä, tarkkoja ja sopivan realistisella värimaailmalla toteutettuja. Telekamera alkoi yskimään hämärässä otetuissa kuvissa varsin helpolla ja kuvien laatu ei ollut enää läheskään samaa tasoa päivällä otettuihin kuviin verrattuna. Ne olivat silti varsin käyttökelpoisia, mutta eivät missään nimessä parasta, mitä telekameroilta voi odottaa. Ultralaajakulmakamera oli puolestaan juuri niin heikko, kuin se paperilla vaikuttikin olevan. Eli päivänvalossa otetut kuvat olivat "ok"-tasoisia, mutta heikommassa valaistuksessa laajakulmakameran sensori ei yksinkertaisesti enää pärjännyt kovinkaan hyvin. Huonoksi emme menisi laajakulmakameraa sanomaan, mutta puhelimen muihin kameroihin verrattuna se on selkeästi kameroista huonoin. Lisäksi laajakulmakamera tuotti kuvia aavistuksen verran eri väritasapainolla kun telekamera ja pääkamera, jotka olivat keskenään hyvinkin samanlaista värimaailmaa tuottavia. Videokuvauksen puolella pääkameralla voi halutessaan kuvata jopa 8K -tarkkuuden videota 30 fps kuvanopeudella. Järkevämmillä tarkkuuksilla pääkameralla kuvaus onnistuu 4K-tarkkuudella 120 fps kuvanopeudella. Telekameralla videokuvaus on rajattu FullHD-tarkkuuteen, 60 fps kuvanopeudella - joka on hieman hämmentävä päätös, ottaen huomioon sensorin nimellisen 50MP tarkkuuden. Kameroista voisi yhteenvetona sanoa, että puhelimessa on oikein hyvä pääkamera ja telekamera. Mutta laajakulmakamera on korkeintaan keskihintaisten puhelinten laatutasoa vastaava tapaus. Lisäksi telekameran "zoomikerroin" on hämmentävän pieni, vain 2x. Esimerkkikuvia Ohessa on jokunen esimerkkikuva, joita Realme GT 7:lla otettiin testijakson aikana. Kaikki kuvaryhmät on otettu samasta kohdasta, puhelimen omalla kamerasovelluksella, sen oletusasetuksilla. Ensimmäinen kuva on aina otettu ultralaajakulmakameralla, toinen pääkameralla ja kolmas telekameralla. Telekameran kuvat eivät ole telekameran natiivikertoimella eli 2x:llä otettuja, vaan kamerasovelluksen tarjoamalla 5x -kertoimella, jossa käytetään telekameraa, mutta sen päälle lisätään "häviötöntä" digitaalista zoomia. Kuvat aukeavat alkuperäiseen muotoonsa ja tarkkuuteen niitä klikkaamalla. Huomaathan, että alkuperäiset kuvat ovat varsin raskaita ladattavia.

Näyttö Realme GT 7:ssa on iso, 6,78-tuumainen AMOLED-näyttö, joka tarjoaa 120 hertsin virkistystaajuutta ja 1264x2780 resoluution.

Näyttö tukee LPTO-tekniikkaa, eli sen virkistystaajuus vaihtelee sen mukaan, miten järjestelmä päättelee virkistystaajuutta tarvittavan: staattisia valokuvia katsottaessa virkistystaajuus laskee alemmas, kun taas pelejä pelattaessa se nousee ylemmäs, aina jopa luvattuun 120 hertsiin saakka. Näytön virkistystaajuutta voi lukita korkeammalle tasolle, mutta valitettavasti 120 hertsin virkistystaajuuteen lukitseminen ei onnistu siten, että sitä käytettäisiin kaikkeen mahdolliseen. Itse asiassa Realme lainaa tässä sisarbrändinsä OnePlussan raivostuttavaa tapaa, jossa yhtiö itse on erikseen hyväksynyt pienen määrän pelejä, jotka "saavat" tukea 120 hertsin virkistystaajuutta. Valtaosa peleistä pystyy käyttämään vain alempaa 90 hertsin virkistystaajuutta.

Näytön kirkkauden osalta Realme GT 7 ei yllä aivan hintaluokkansa kärkikahinoihin, vaan näytön suurin käsin asetettavissa oleva kirkkaustaso asettuu noin 570 nitin tienoille. Automaattisella näytön kirkkaudella kirkkaus nousee selkeästi korkeammalle kirkkaassa päivänvalossa, noin 1400 nitin tasolle. Manuaaliasetuksilla Realmen näyttö oli suomalaisessa kesäpäivässä luettavissa, mutta olisin kaivannut näyttöön kuitenkin hieman enemmän kirkkautta - nyt näyttöä piti suorassa auringonpaisteessa hieman tihrustaa manuaaliasetuksia käytettäessä. Asetuksista toki löytyi myös erikseen "turboruuvi", jolla kirkkauden sai vielä asteen kirkkaammaksi, myös manuaalisesti (noin 900 nittiin), jolloin luettavuus auringonpaisteessa olikin jo selkeästi hyvällä tasolla. Automaattisen kirkkauden säädön käyttöön kytkeminen paransi tilannetta merkittävästi, mutta en ole koskaan oikein pitänyt siitä, että puhelin päättää puolestani näytön kirkkauden. Näytön väritoisto oli mielestäni parempaa keskitasoa, jopa erittäin hyväksi luokiteltavaa. Näytöllä on HDR+ ja Dolby Vision -sertifikaatit sekä Widevine L1 DRM -sertifiointi, eli puhelimella pystyy katsomaan mm. suoratoistopalveluita parhaalla mahdollisella kuvanlaadulla. Näyttöön Realme GT 7 ei missään nimessä kaadu, se on tässä hintaluokassakin varsin pätevä, vaikkakin manuaalisen kirkkauden osalta se jätti (ilman kikkailuja) hieman toivottavaa. Myös Realmen/Oppon/OnePlussan kikkailu pelien korkean virkistystaajuuden sertifiointiprosessin kanssa on hieman raivostuttavaa. Suorituskyky Suorituskyvystä Realme GT 7:ssa vastaa MediaTek Dimensity 9400e -järjestelmäpiiri. MediaTekin piiri on suorituskykytestiemme perusteella varsin järeää tehoa tarjoava tapaus, sillä Realme GT 7 asettui selkeästi viime vuoden Qualcomm Snapdragon 8 gen 3 -järjestelmäpiirejä käyttävien huippupuhelinten edelle lähes kaikissa suorituskykymittauksissa. Toki, tämän vuoden Snapdragon 8 Elite -järjestelmäpiirille se häviää, mutta toisaalta GT 7 on myös hinnoiteltu selkeästi halvemmaksi kuin valtaosa vuoden 2025 huippukännyköistä. Järjestelmäpiirin kaveriksi Realmehen on tungettu mukaan käyttömuistia (RAM) varsin reippaalla kädellä. Meillä myyntiin tuli kaksi eri versiota puhelimesta, joissa molemmissa on 12 gigatavua käyttömuistia ja tallennustilaa joko 256 gigatavua tai 512 gigatavua. Lisäksi on erikseen myynnissä ns. Dream Edition -malli, jossa on 16 gigatavua tallennustilaa, alumiininen rakenne ja jonka mukana toimitetaan Realmen pikalaturi. Ainoa merkittävä miinus suorituskykypuolella nähtiin, kun suorituskykytestejä toistettiin peräjälkeen. Yhtäjaksoisessa rasituksessa puhelin throttlasi suorituskykyä noin 10 minuutin rasituksen jälkeen varsin merkittävästi - eli puhelin pyrki ehkäisemään järjestelmän ylikuumenemista, hillitsemällä käytettäviä tehoja. Rankkaan, raskaiden pelien pelaamiseen Realmesta ei siis tämän vuoksi ole. Mutta muuten puhelimen suorituskyky oli erinomaisella tasolla ja GT 7 oli todella sulavaliikkeinen käytössä. Akkukesto ja latausnopeus Realmen suurin myyntivaltti suhteellisen täyteen ahdetulla kännykkämarkkinalla on ehdottomasti sen todella iso akku. Puhelimesta löytyy hurja, 7000 mAh akku, kun suurin osa nimekkäimmistä kilpailijoista tarjoaa 4000-5500 mAh akkuja kännyköissään. Ja iso akku näkyy todellakin käytännössä. Siinä, missä olemme kehuneet vaikkapa OnePlus 13R:n erinomaista akkukestoa arvostelussamme, pistää Realme vielä heittämällä paremmaksi. Testasimme puhelimen akkukestoa tavallisella tavallamme, eli säätämällä näytön kirkkauden manuaalisesti maksimiasentoon ja pitämällä sen aivan loppuiltaa lukuunottamatta siinä. Puhelimelle kertyi ruutuaikaa jokaisena testipäivänä vähintään seitsemän tunnin ajan. Ja siitä huolimatta Realme GT 7:ssa oli rankan ja aktiivisen käyttöpäivän jälkeen vielä jopa 50% akkua jäljellä. Eli vähänkään kevyemmällä käytöllä ja mm. näytön kirkkautta säätämällä, sanoisin, että puhelimella pärjäisi mainiosti jopa kolme päivää latauksen jälkeen. Lisäksi Realme on myös erittäin nopea latautumaan, tarjoten harvinaista yhdistelmää pitkän akkukeston ja nopean pikalatauksen muodossa.

GT 7 tukee Realmen käyttämää SuperVOOC-pikalataustekniikkaa jopa 120 watin nopeudella. SuperVOOC on siis täsmälleen sama pikalataustekniikka, jota myös OnePlus (ja mm. Oppo) käyttää omissa kännyköissään - eli Realmeta voi pikaladata suoraan OnePlussan laturilla (ja toki myös toisinpäin). Puhelimen mukana ei toimiteta lainkaan laturia, kuten on nykyisin tapana EU-alueella. Mutta puhelimeen voi ostaa kaveriksi SuperVOOC-laturin, vapaasti joko Realmelta tai OnePlussalta. Myös muiden valmistajien USB PD -latausstandardia käyttävät laturit toimivat Realme GT 7:n kanssa, 5 - 55 watin nopeudella, laturin tehosta riippuen. Eli vaikkapa Samsungin tai Applen laturi toimii kohtuullisen rivakasti Realmen kaverina. Mainittakoon pienenä havaintona se, että Realmen SuperVOOC-latureiden johto on ilmeisesti nykyisin valkoinen, eikä helposti muista tunnistettava kuten sisarbrändillään OnePlussalla, joka käyttää punaisia johtoja. Aiemmin Realmen SuperVOOC-latausjohdot ovat olleet aina keltaisia, mutta ilmeisesti tähän on tehty jokin muutos viime vuosina. Tästä seuraa se, että Realmen SuperVOOC-yhteensopiva johto voi "kadota" muiden latausjohtojen sekaan, ellei sitä älyä merkitä selkeästi Realmen johdoksi. Testasimme Realmeta yhtiön omalla 120 watin laturilla ja pöytälaatikosta löytyneellä OnePlussan 160 watin laturilla. Molemmilla akun lataus kesti täsmälleen saman verran, kuten tietysti pitääkin. Testissämme Realme latautui 1% varaustasosta täyteen 37 minuutissa, joka on ison akun huomioon ottaen erittäin hyvä suoritus. Realmen Android ja päivityslupaus Realmen oma näkemys Androidista kantaa nimeä realme UI. Vaikka nimi kuulostaa uudelta ja pelottavalta, sitä ei kannata säikähtää ollenkaan: kyseessä on käytännössä täsmälleen sama Androidin räätälöity versio, jota kaikki OnePlussan puhelimetkin käyttävät. Eli kaikki Oppo-konsernin puhelimet ovat käyttöliittymältään käytännössä identtisiä keskenään, olipa kyseessä sitten OnePlus, Oppo tai Realme. Realme GT 7 toimitetaan Android 15 -käyttöjärjestelmällä varustettuna ja puhelimelle luvataan neljä suurta Android-päivitystä ja kuuden vuoden ajan tietoturvapäivityksiä. Eli viimeinen Android-versio Realme GT 7:lle tulee olemaan vuonna 2028 julkaistava Android 19 ja tietoturvapäivityksiä puhelin tulee saamaan kesään 2031 saakka.

Sinänsä Realmen Androidista on vaikea keksiä moitittavaa ja OnePlussan kautta se on myös äärimmäisen tutun oloinen. Valikot on suomennettu hyvin ja kaikki tarvittava löytyy asetuksista helposti ja nopeasti. Tekoälyä toki on Realmen Androidiinkin tungettu mukaan. Mitään maailmaa mullistavaa, huikean innovatiivista ideaa ei vastaan tullut, mutta perinteiset "ymmärrä mitä ruudullani näkyy nyt" -tyyppiset toiminnot sekä kuvien muokkaukseen liittyvät toiminnot tuli testattua testijaksomme aikana. Ne toimivat kuten voisi olettaakin. Realmehen hyppääminen on suomalaisille kuluttajille todella helppoa, jos on käyttänyt OnePlussan kännyköitä. Myös Asuksen, Sonyn ja Googlen kännyköistä Realmen käyttäjäksi siirtyminen on varsin matalan kynnyksen temppu. Lisäksi sen Android-päivityslupaus on mukavan pitkä - joskaan ei mitenkään hintaluokkansa paras. Yhteenveto

Realme GT 7 asettuu varsin haastavaan hintahaarukkaan noin 650 euron hintalapullaan. Tuossa hintapisteessä parhaat diilit yleensä löytyvät edellisen vuoden "oikeista" huippumalleista, jotka maksoivat aiemmin yli tuhat euroa, mutta joita saa vuotta myöhemmin suurinpiirtein 700 eurolla. Puhelimena Realme GT 7 oli positiivinen yllätys ja sen ehdoton myyntivaltti on sen iso akku. Yleensä isoilla akuilla varustetut puhelimet tulevat tuntemattomilta, pieniltä kiinalaisfirmoilta ja niihin ei yleensä saa ensimmäistäkään Android-päivitystä, koko puhelimen elinkaaren aikana. Realme tarjoaa pitkän päivitystuen, ison akun ja maailmalla erittäin hyvin tunnetun brändin, samassa paketissa. Muiltakin osin kokonaisuus on varsin hyvä. Suorituskyky on hintaluokassaan erinomaisella tasolla, tallennustilaa on kiitettävästi, Android-päivityslupaus on kohdallaan, latausnopeus on erittäin hyvä ja kameroistakin kaksi on varsin mainioita. Puhelimen isoin ongelma on hinta, josta saisi mielestäni lähteä vielä siivu pois. Kun Realmeta alkaa saamaan alle 600 euron, se on mielestäni hyvä ostos - ja aikanaan alle 500 euron hinnalla jopa erinomainen ostos. Nytkin Realme GT 7:aa voi vilpittömästi suositella heille, keitä kiinnostaa etenkin iso akku ja nopea akun latautuminen samassa paketissa, tunnetulta valmistajalta. Realme GT 7 on mielestäni tervetullut lisä suomalaiseen kännykkävalikoimaan ja olisikin ilahduttavaa nähdä, jos Realme vakiinnuttaisi asemaansa Suomessa pitkässä juoksussa. Lisääntynyt kilpailu kun tuppaa olemaan aina hyvästä kuluttajille, niin laajemman valikoiman kuin hintakilpailunkin vuoksi. Vaihtoehdot Kuten todettua, Realme GT 7 on varsin mainio puhelin, mutta arvostelumme julkaisuhetkellä (heinäkuu 2025) sen isoin ongelma on sen hinta. Josta seuraa se, että samalla rahalla saa myös edellisen vuoden huippumalleja. Vaihtoehtoja tässä hintaluokassa piisaa, kuten vaikkapa Google Pixel 9, joka tarjoaa pidemmän päivityslupauksen ja Realmeta paremman kamerakokonaisuuden sekä esimerkiksi Samsungin tuoreimman S25-lippulaivamalliston keveimmän version, eli Samsung Galaxy S25:n, joka sekin tarjoaa pidempää päivityslupausta ja parempaa kamerakokonaisuutta kuin Realme. Itse nimeäisin kuitenkin Realme GT 7:n kovimmaksi kilpailijaksi alkuvuodesta julkaistun OnePlus 13R:n, joka tarjoaa monin osin hyvin samanlaista pakettia kuin Realmekin - tosin ei niin isolla akulla eikä aivan niin nopealla latausteholla. OnePlussan eduksi kuitenkin laskettakoon selkeästi halvempi hinta, sillä OnePlussaa saa arvosteluhetkellämme 500 eurolla. Voit vertailla Realme GT 7:n ja OnePlus 13R:n teknisiä eroja täällä. Ennenkuin Realmen hinta laskee arvosteluhetkemme tasosta alaspäin, sanoisin, että puhelimen todennäköisin ostajakunta löytyy heistä, ketkä haluavat tavallista isomman akun ja erittäin nopean pikalatauksen kännykkäänsä. Näillä spekseillä kilpailua ei sitten oikeastaan enää olekaan, sillä reilusti yli 6000 mAh akulla varustettuja kännyköitä tässä hintaluokassa ja vastaavilla päivityslupauksilla ei ole Suomen markkinoilla olemassakaan. Isoihin akkuihin keskittyneistä pienistä valmistajista esimerkiksi Ulefone on tunnettu siitä, että yhtiön puhelimet eivät juuri päivityksiä elinkaarensa aikanaan saa. Plussat Erinomainen akkukesto

Erittäin nopea latautumaan (120W)

Tukee sekä SuperVOOC- että USB PD -latausta

Hyvä suorituskyky (varauksin, lue arvostelu)

Selkeä ja tuttu Android

Varsin hyvä päivityslupaus

Hyvä pääkamera

IP69-luokitus Miinukset Arvosteluhetken hinta (650e) turhan kova

Laajakulmakamera on pettymys

USB-tiedonsiirto hidasta (USB2)

Ei laturia mukana (EU:ssa)

Näyttö ei ole aivan niin kirkas manuaaliasetuksilla kuin toivoisi

120 hertsin virkistystaajuuden tila toimii vain murto-osalle sovelluksista