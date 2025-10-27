OnePlus 15 julkaistiin - valtava akku, mutta myös heikennyksiä aiempaan

Eli aasialaiseen tapaan, OnePlus jättää tälläkin kertaa lippulaivamallistaan numeron neljä välistä ja hyppää edeltäjästä, arvostelussamme mainiosti pärjänneestä OnePlus 13:sta, suoraan viiteentoista.
Merkittävimmät parannukset aiempaan nähden ovat huimasti parantuneessa veden- ja pölynkestävyydessä, jossa on otettu käyttöön IP69/IP69K -tasoinen suojaus. Kyseinen taso on jopa hieman ylilyönti, sillä se tarkoittaa vedenkestävyyttä jopa vesisuihkun alla.
Toinen merkittävä parannus koskee hurjaa, 7300 mAh akkua - edeltäjän akku oli sekin iso, mutta "vain" 6000 milliampeeritunnin kokoinen. OnePlus on kuitenkin saanut pidettyä puhelimen painon kurissa, sillä painoa uutuudella on vain gramman verran enemmän kuin edeltäjällään.
Muista parannuksista mainittakoon uuden järjestelmäpiirin käyttö, eli OnePlus 15 käyttää Snapdragon 8 Elite Gen 5 -piiriä, sekä 165 hertsin virkistystaajuudella toimiva AMOLED-näyttö.
Kameroiden osalta tilanne on paperilla vähän erilaisempi, sillä yhtiö ei kertonut julkistuksen yhteydessä mitä sensoreita puhelimen kolme takakameraa käyttävät. Samalla OnePlus luopui pitkään jatkuneesta Hasselblad-yhteistyöstä, joka saattaa näkyä kameroissa tavalla tai toisella.
Kolme takakameraa ovat kaikki 50 megapikselin kameroita. Niistä pääkameran kenno on pienempi kuin edeltäjässä. Telekamera puolestaan tarjoaa 3,5-kertaista zoomia optisella kuvanvakauksella, eli siinä suhteessa OnePlus ei ole vieläkään lähtenyt haastamaan kilpailijoita kuten Sonya ja Samsungia - mutta parantaa aiemmasta 3x zoomista hitusen verran.
Lisäksi näytön parantuneen virkistystaajuuden "vastapainoksi" OnePlus 15:n näytön tarkkuus on edeltäjäänsä heikompi. Siinä missä OnePlus 13:n näytön tarkkuus oli 3168x1440, on uutuuden näytön tarkkuus laskenut 2772x1272 tasolle.
Puhelin toimitetaan Android 16:lla varustettuna ja oletettavasti sille luvataan edeltäjänsä kaltaisesti neljä suurta Android-päivitystä ja kuuden vuoden tietoturvatuki. Mutta tälle emme ole vielä saaneet vahvistusta.
Levottoman iso akku latautuu OnePlussan omalla SuperVOOC-pikalaturilla 120 watin nopeudella ja standardeja noudattavilla PPS-latureilla 55 watin nopeudella (ja USB PD:llä 36 watin nopeudella). Langaton lataus toimii 50 watin nopeudella, OnePlussan omaa AirVOOC-laturia käytettäessä.
Tarkemmat tiedot löytyvät puhelinten tietokannastamme, OnePlus 15:n teknisistä tiedoista.
Kansainvälisille markkinoille OnePlus julkaistaan vasta myöhemmin, huhujen mukaan marraskuun puolenvälin tienoilla.
