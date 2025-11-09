Motorolan edge 70 on viimeisin lisäys ohuiden laitteiden vaihtoehtoihin

Kaikissa mainituissa laitteissa kilpailuvaltti on ohuus. Edge 70:n kohdalla paksuutta on valmistajan mukaan 5,99 millimetriä.
Tästä huolimatta laite on kestävä. Mukana on IP69-tasoinen vedenkestävyys ja laite täyttää sotilaalliset kestävyysstandardit.
Motorolan mukaan edge 70 on ainoa ultraohut puhelin, jossa on kolme huipputarkkaa 50 megapikselin kameraa. Kuvaamista tuetaan eri tekoälytoiminnoin.
Ohueen laitteeseen on saatu suurehko 4800 mAh:n akku, joka latautuu nopeasti 68 watin langallisella tai 15 watin langattomalla latauksella. Sisällä on myös Snapdragon 7 Gen 4 Mobile Platform -järjestelmäpiiri.
Motorola edge 70:lle julkaistaan neljä merkittävää Android OS -päivitystä, jotka sisältävät muun muassa Android 16 -käyttöjärjestelmän ja joka toinen kuukausi julkaistavan tietoturvapäivityksen aina vuoden 2031 heinäkuuhun saakka. Laitteessa on nyt Android 16.
Motorola edge 70 on saatavilla erityisenä pakettitarjouksena 5. marraskuuta alkaen. Tarjous on voimassa 2025 loppuun saakka. Tarjous sisältää puhelimen lisäksi myös valikoiman Motorolan lisälaitteita: Moto Tag, Moto Buds Loop Green, Moto Watch Fit ja 68W TurboPower -laturi.
Edge 70:n suositushinta on 799 euroa.
