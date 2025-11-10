OnePlus 13 irtoaa nyt halvemmalla kuin kertaakaan aiemmin

Nyt OnePlus 13:a saisi omakseen halvemmalla kuin kertaakaan aiemmin. Arvostelussamme täydet viisi tähteä napannut OnePlus 13 maksoi tuolloin 999 euroa. Sen jälkeen hinta on pikkuhiljaa laskenut alaspäin, mutta varsin maltillisesti.
Elokuun lopusta syyskuun puoleenväliin puhelinta sai halvimmillaan 699 eurolla, mutta nyt hinta on tipahtanut napsun verran siitä alaspäin, 649 euroon.
Tarjous löytyy täältä:
(hinnat muissa kaupoissa)
Kyseessä on siis puhelimen pienemmällä, 256 gigatavun sisäisellä tallennustilalla ja 12 gigatavun käyttömuistilla varustettu versio. Kalliimpi, 512 gigatavun tallennustilalla varustettu versio maksaa tällä hetkellä 849 euroa.
Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.
Kommentoi artikkelia