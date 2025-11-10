OPAS: Näin valitset itsellesi robotti-imurinRoborockin vuoden 2025 valikoima vertailussa

OnePlus 13 irtoaa nyt halvemmalla kuin kertaakaan aiemmin

Petteri Pyyny

OnePlussan alkuvuodesta 2025 julkaisema OnePlus 13 on edelleen yhtiön tuorein myynnissä oleva lippulaivamalli, vaikka toki seuraajan, eli OnePlus 15:n julkaisu onkin aivan nurkan takana.

Nyt OnePlus 13:a saisi omakseen halvemmalla kuin kertaakaan aiemmin. Arvostelussamme täydet viisi tähteä napannut OnePlus 13 maksoi tuolloin 999 euroa. Sen jälkeen hinta on pikkuhiljaa laskenut alaspäin, mutta varsin maltillisesti.

Elokuun lopusta syyskuun puoleenväliin puhelinta sai halvimmillaan 699 eurolla, mutta nyt hinta on tipahtanut napsun verran siitä alaspäin, 649 euroon.

OnePlus 13 (12/256GB), 649 euroa

Kyseessä on siis puhelimen pienemmällä, 256 gigatavun sisäisellä tallennustilalla ja 12 gigatavun käyttömuistilla varustettu versio. Kalliimpi, 512 gigatavun tallennustilalla varustettu versio maksaa tällä hetkellä 849 euroa.

