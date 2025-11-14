WhatsApp toimii pian Euroopassa muiden viestipalveluiden kanssa yhteen

Eli Meta ja sen palvelut ovat eritystarkkailussa ja palveluita kohtaa on asetettu erilaisia vaatimuksia.
WhatsApp on Metan suosittu pikaviestipalvelu ja tätä kohtaan on asetettu vaatimuksena, että palvelun tulee toimia DMA:n mukaisesti yhteen kolmannen osapuolen viestisovellusten kanssa.
Uutisoimme jo viime vuonna Metan suunnitelmista, miten tämä käytännössä toteutetaan.
Nyt Meta kertoo tiedotteessaan, että onnistuiden testailujen jälkeen tuki kolmannen osapuolten sovellusten kanssa alkaa olla valmis ja se otetaan käyttöön Euroopassa. Metan mukaan tuki otetaan käyttöön lähikuukausina ja WhatsApp-käyttäjät Euroopan alueella alkavat nähdä ilmoituksia WhatsAppin Asetukset-välilehdellä aiheesta.
Ensimmäisenä WhatsApp-käyttäjät voivat keskustella BirdyChatin ja Haiketin käyttäjien kanssa. Kyseiset palvelut ovat todennäköisesti suurelle kansalle tuntemattomia, mutta tämä on ainakin alku Metan osalta, että se noudattaa EU:n digimarkkinasäädöksen yhteensopivuusvaatimuksia.
Meta kertoo, että kolmannen osapuolen sovellusten käyttäjien kanssa voi jakaa Androidilla ja iOS:llä viestejä, kuvia, ääniviestejä, videoita ja tiedostoja. Myös ryhmien luonti pitäisi onnistua.
Viestittelyn tulee myös olla turvallista DMA:n vaatimusten mukaisesti eli käytössä pitää olla päästä päähän -salaus. Metan mukaan käyttö on myös yksinkertaista ja selkeää ja se on saatavilla kaikilla eurooppalaisilla käyttäjillä.
WhatsApp-käyttäjille yhteydenpito muiden viestisovellusten käyttäjiin on vapaaehtoista, ja kolmannen osapuolen keskustelut voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä milloin tahansa.
