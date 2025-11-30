Yksityisyyttä varjeleva Android: Emme luota enää Ranskaan maana

GrapheneOS on käytännössä Android, joka on kovetettu käsityönä merkittävästi tavallista Androidia turvallisemmaksi. Eli se kuuluu tavallaan hyvin vahvasti samaan "koriin" kuin vaikkapa yksityisyyttään arvostavien pikaviestisovellus, Signal.
Tiukkaa yksityisyyttä tarjoavien avoimen lähdekoodin projektien ongelmaksi ovat alkaneet muodostumaan viime aikoina valtiot. Toki, jo ennestään esimerkiksi Kiina on kieltänyt omassa maassaan käytännössä kaiken, mitä Kiinan valtio ei pysty kontrolloimaan ja seuraamaan. Mutta sama trendi on leviämässä pala kerrallaan myös länsimaihin.
Yhtenä suurena jakolinjana on nähty viimeisen parin vuoden aikana vääntö Euroopan Unionin sisällä ns. Chat Control -lainsäädännöstä. Kyseinen lakiehdotus on valvontayhteiskunnan märkä uni, sillä sen ensimmäisissä versioissa lakiesitys olisi kieltänyt vahvan salauksen kokonaan, kaikilta sovelluksilta Euroopassa. Vaikka kyseinen lakiesitys ei toistaiseksi ole edennyt - vahvasta vastustuksesta johtuen - se on samalla antanut suuntaviivoja Euroopan sisäisestä jaosta.
Yksi Chat Control -lakia vahvimmin ajavista valtioista on ollut Ranska, joka on tähän saakka kannattanut salauksen murtamista kaikissa lakiesityksen eri muodoissaan. Myös niissä hurjimmissa, joissa aivan kaikki vahva salaus kiellettäisiin koko Euroopan alueella. Vastaavasti esimerkiksi Suomi on torpannut jokaisen ehdotetun Chat Control -lain version.
Lisäksi Ranskassa yritettiin jo keväällä 2025 ajaa erillistä, omaa maakohtaista lakia läpi, joka olisi kieltänyt vahvan salauksen kaikilta Ranskassa toimivilta yrityksiltä. Lakiesitys onneksi kaatui, mutta sitä ollaan herättelemässä jälleen henkiin.
Näiden tekijöiden yhdistelmänä GrapheneOS päätti (Twitter-linkki), että Ranska ei ole enää millään tavalla turvallinen maa GrapheneOS-käyttöjärjestelmän kodiksi. Projektin verkkopalvelut ovat olleet vuosien ajan ranskalaisen operaattorin ylläpitämiä, mutta nyt projekti on etsinyt itselleen uudet kodit muista maista.
Mikäli vahvasti suojattu, avoimen lähdekoodin Android kiinnostaa, kannattaa tutustua aiheeseen GrapheneOS:n kotisivuilla. Käyttöjärjestelmän voi asentaa virallisesti ainoastaan Googlen Pixel -puhelimiin (alkaen Pixel 6:sta ja päätyen Pixel 9:iin - Pixel 10:n tuki ei ole vielä valmis).
