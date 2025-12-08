Suomalainen Jolla esitteli uuden älypuhelimen - tarvittava tilausmäärä saavutettiin nopeasti

Janne Yli-Korhonen

Suomalainen Jolla esitteli uuden älypuhelimen - tarvittava tilausmäärä saavutettiin nopeasti
Kotimainen Jolla julkisti perjantaina uuden, seuraavan sukupolven Jolla Phone -puhelimen. Puhelinta Jolla on suunnitellut yhdessä yhteisönsä kanssa. Se toimii seuraajana vuoden 2013 alkuperäiselle Jolla-puhelimelle.

Valmistaja kertoo laitteen olevan itsenäinen eurooppalainen Do It Together (DIT) -Linux-puhelin, jonka sen käyttäjät ovat muovanneet.



Käyttöjärjestelmänä laitteessa toimii Linux-pohjainen Sailfish OS 5, jota Jolla itse myös kehittää. Käyttöjärjestelmä tukee Android-sovelluksia. Tuen osalta puhelimelle luvataan vähintään viideksi vuodeksi päivityksiä.

Laite on rakennettu tietoturva edellä. Kyljessä on käyttäjän kustomoitavissa oleva painike, jolla voi sulkea mikrofonin, Bluetoothin, tuen Android-sovelluksilta tai muuta käyttäjän haluamaa.

Laite eroaa oranssilla värityksellään. Takaa löytyy pari kameraa, 50 megapikselin pääkamera ja 13 megapikselin ultralaajakulma. Sisällä on MediaTekin 5G-piiri, 12 gigatavua RAM-muistia, 256 gigatavua tallennustilaa ja 5500 mAh:n akku, joka on käyttäjän vaihdettavissa. Edessä on 6,36-tuumainen FULL HD AMOLED -näyttö. Kustomoitavan painikkeen lisäksi tarjolla on virtapainikkeeseen upotettu sormenjälkilukija ja nykyaikana harvinainen RGB LED-ilmoitusvalo.

Puhelimen myynti aloitettiin ennakkomyynnillä, jossa tuli saavuttaa 2000 kappaleen raja.



Ennakkomyynnin 2 000 kappaleen minimitavoite saavutettiin alle 48 tunnissa ja maanantaiaamuun mennessä tilauksia oli kertynyt jo yli 2 500 kappaletta, Jolla kertoo.

Ensimmäisen erän hinta oli 499 euroa ja nyt myydään toista erää 549 eurolla.

Jolla Phone -puhelinten loppukokoonpano, ohjelmistoasennus ja laaduntarkastus tehdään Suomessa Salossa.

"Salon valitsimme kokoonpanopaikaksi kunnianosoituksena suomalaiselle puhelinosaamiselle ja -perinteelle. Tämä ei ole vain puhelin – tämä on viesti siitä, että Eurooppa voi yhä rakentaa omaa teknologiaansa, omilla ehdoillaan", kertoo Sami Pienimäki, toimitusjohtaja, Jolla Mobile Oy.



Jolla valmistaa myös tekoälytietokonettaan Salossa.




Tilaa Puhelinvertailun uutiskirje!

Lähetämme noin kerran viikossa uutiskirjeen, joka sisältää viikon ajalta tärkeimmät uutisemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Parhaat kännykkätarjoukset

Samsung Galaxy Z Fold6 – hinta laskenut -26%

Samsung Galaxy Z Fold6
1553 € Hobby Hall
2099 € Proshop
2099 € Power

Alin hinta viikko sitten: 2099 €

Samsung Galaxy A17 (4G) – hinta laskenut -26%

Samsung Galaxy A17 (4G)
148 € Hobby Hall
159 € Proshop
169 € Power

Alin hinta viikko sitten: 199 €

Motorola Edge 50 – hinta laskenut -25%

Motorola Edge 50
292 € CDON
393 € Hobby Hall
594 € Verkkokauppa.com

Alin hinta viikko sitten: 389 €

Motorola Moto G15 – hinta laskenut -22%

Motorola Moto G15
55 € CDON
70 € Tekniikkaosat
97 € Gigantti

Alin hinta viikko sitten: 69 €

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen sähköpostitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.