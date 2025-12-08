Suomalainen Jolla esitteli uuden älypuhelimen - tarvittava tilausmäärä saavutettiin nopeasti

Valmistaja kertoo laitteen olevan itsenäinen eurooppalainen Do It Together (DIT) -Linux-puhelin, jonka sen käyttäjät ovat muovanneet.
Käyttöjärjestelmänä laitteessa toimii Linux-pohjainen Sailfish OS 5, jota Jolla itse myös kehittää. Käyttöjärjestelmä tukee Android-sovelluksia. Tuen osalta puhelimelle luvataan vähintään viideksi vuodeksi päivityksiä.
Laite on rakennettu tietoturva edellä. Kyljessä on käyttäjän kustomoitavissa oleva painike, jolla voi sulkea mikrofonin, Bluetoothin, tuen Android-sovelluksilta tai muuta käyttäjän haluamaa.
Laite eroaa oranssilla värityksellään. Takaa löytyy pari kameraa, 50 megapikselin pääkamera ja 13 megapikselin ultralaajakulma. Sisällä on MediaTekin 5G-piiri, 12 gigatavua RAM-muistia, 256 gigatavua tallennustilaa ja 5500 mAh:n akku, joka on käyttäjän vaihdettavissa. Edessä on 6,36-tuumainen FULL HD AMOLED -näyttö. Kustomoitavan painikkeen lisäksi tarjolla on virtapainikkeeseen upotettu sormenjälkilukija ja nykyaikana harvinainen RGB LED-ilmoitusvalo.
Puhelimen myynti aloitettiin ennakkomyynnillä, jossa tuli saavuttaa 2000 kappaleen raja.
Ennakkomyynnin 2 000 kappaleen minimitavoite saavutettiin alle 48 tunnissa ja maanantaiaamuun mennessä tilauksia oli kertynyt jo yli 2 500 kappaletta, Jolla kertoo.
Ensimmäisen erän hinta oli 499 euroa ja nyt myydään toista erää 549 eurolla.
Jolla Phone -puhelinten loppukokoonpano, ohjelmistoasennus ja laaduntarkastus tehdään Suomessa Salossa.
"Salon valitsimme kokoonpanopaikaksi kunnianosoituksena suomalaiselle puhelinosaamiselle ja -perinteelle. Tämä ei ole vain puhelin – tämä on viesti siitä, että Eurooppa voi yhä rakentaa omaa teknologiaansa, omilla ehdoillaan", kertoo Sami Pienimäki, toimitusjohtaja, Jolla Mobile Oy.
Jolla valmistaa myös tekoälytietokonettaan Salossa.
