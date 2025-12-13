Omistatko puhelimen ja nappikuulokkeet? Pian kaikki kuulokkeet kääntävät reaaliajassa puheen

Pixel Buds -kuulokkeet ovat Androidilla osanneet kääntää puhetta reaaliajassa Google Kääntäjä -sovelluksen (eli Google Translaten) kanssa.
Mutta yhtiö on nyt laajentamassa tuen koskemaan kaikkia kuulokkeita ja myös iPhonea. Eli jatkossa riittää, että laittaa mitkä tahansa (mikrofonilla varustetut) kuulokkeet korville ja Google Kääntäjän päälle puhelimesta, niin kuulokkeet kääntävät keskustelukumppanin puheen.
Reaaliaikainen puheen kääntäminen pohjautuu Googlen Gemini-tekoälyyn, joka tuottaa jo nyt erittäin hyviä käännöksiä niin puhutusta kielestä kuin kirjoitetustakin kielestä. Lisäksi realaiaikainen puheen käännös pyrkii matkimaan puhujan oikeaa ääntä - vain eri kielellä. Google tosin mainitsee erikseen, että äänen imitointi toimii parhaiten ainoastaan yhtiön omien Pixel-puhelinten kanssa.
Toimintoa testataan rajatulla Android-käyttäjäkunnalla jo nyt Yhdysvalloissa, Intiassa ja Meksikossa. Testijakson jälkeen puheen käännös laajenee muihinkin maihin ja useammille kielille. Kevään aikana käännöstoiminto tulee tarjolle myös iPhonen käyttäjille.
Toiminnon kielituki on vielä kohtuullisen rajallinen, sillä se osaa kääntää toistaiseksi englannista saksaan ja portugaliin sekä useista kielistä (mm. mandariinikiina, hollanti, saksa, ruotsi) englantiin. Mutta suomeksi käännöstä ei ole tarjolla, eikä myöskään suomesta englanniksi. Toisaalta Gemini itsessään osaa jo suomea, eli kielivalikoima kasvaa varmastikin lähikuukausina nopeasti.
