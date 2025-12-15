Samsungin taittuvanäyttöinen puhelin voidaan nyt noutaa kotoa huollettavaksi

Tästä päivästä alkaen Premium-tukipalvelukokonaisuus sisältää uuden palvelun: kotinoutopalvelun.
Halutessaan asiakas voi varata joko Samsungin asiakastuen tai Resete-huoltokumppanin verkkopalvelun kautta huollon kotinoudolla. Tällöin tuote noudetaan asiakkaalta suoraan huoltoon, ja huollettu laite palautetaan takaisin asiakkaalle kotiinkuljetuksena. Palvelu kattaa koko Suomen.
Premium-tukipalvelut on suunnattu erityisesti Galaxy Z Flip7- ja Z Fold7 -puhelinten omistajille, mutta useimmat palvelun osa-alueista ovat saatavilla myös Galaxy Z Flip5-, Z Fold5-, Z Flip6- ja Z Fold6 -puhelinten omistajille.
Alun perin Galaxy Z Flip7 ja Z Fold7 -puhelinten rinnalla lanseerattuun puhelinten huolto- ja tukipalvelukokonaisuuteen sisältyy myös vuorokauden ympäri toimiva chat-palvelu premium-asiakkaille, alle kahden tunnin pikahuolto ilman erillistä ajanvarausta ja lainalaite, mikäli huoltoa ei jostain syystä voida toteuttaa nopeasti.
