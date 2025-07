Samsungin Galaxy Z Fold7 lähestyy tehokäyttäjän unelmaa ohuemmalla rakenteella ja 200 megapikselin pääkameralla

julkisti uudet taittuvanäyttöiset laitteet eli seitsemännen sukupolven Galaxy Z Fold7:n ja Galaxy Z Flip7:n. Näiden lisäksi Flip-puhelimesta julkaistiin ensimmäinen FE-malli eli Galaxy Z Flip FE.Ennen julkaisua Samsung vihjaili julkaisevan Ultra-lisänimeä kantavan Fold-laitteen, mutta tällä lopulta tällä viitattiin siihen, että ominaisuuksien osalta Fold7 lähestyy S25 Ultran ominaisuuksia

Isoa näyttöä voi hyödyntää paremmin esimerkiksi kuvankäsittelyssä.

Flip7

Galaxy Z Flip 7

Flip7:n kansinäyttö on selvästi suurentunut

Galaxy Z Flip FE

Ultra-lisäykset näkyvät etenkin kameraosastolla, sillä Fold7 käyttää nyt S25 Ultrasta tuttua 200 megapikselin pääkameraa (OIS, F1.7). Edeltäjään eli Fold6:een verratessa Fold7 tarjoaa nyt neljä kertaa tarkemman ja 44% valoisamman kuvan. Fold7 siis kykenee valokuvaamisen osalta selvästi parempaan kuin ennen, ja käyttäjän ei tarvitse tältä osin enää tehdä niin suuria kompromisseja.Tosin ihan samalla tasolla Fold7:n kamerakokoonpanoa ei ole S25 Ultran kanssa, sillä S25 Ultrassa on edelleen paremmat zoomit. S25 Ultrassa on 10 megapikselin 3x telekamera ja 50 megapikselin 5x telekamera, kun Fold7:ssa on vain 10 megapikselin 3x telekamera (OIS, F2.4).Lisäksi ultralaajakulma on S25 Ultrassa 50 megapikseliä, kun Fold7:ssa se on 12 megapikseliä (F2.2).Etukameroita Fold7:ssa on kaksi eli yksi kansinäytössä ja yksi päänäytössä. Kummassakin on 10 megapikselin kamera, ja huomattavaa on se, että tällä kertaa Samsung on päänäytön kohdalla luopunut näytönalaisesta kamerasta, joten nyt päänäytössäkin on reikä.Toinen merkittävä uudistus Fold7:ssa on toteutettu rakenteeseen. Fold7 on nyt selvästi ohuempi ja kevyempi.Suljettuna Fold7:n paksuus on 8,9 millimetriä ja avattuna paksuutta on vain 4.2 millimetriä. Hiljattain julkaistun Honor Magic V5:n paksuus on 8,8 millimetriä eli se on vielä hitusen ohuempi, mutta käytännön kannalta eroa ei todennäköisesti huomaa. Fold6:een verratessa eroa on tullut selvästi, sillä suljettuna tämän laitteen paksuus on 12,1 millimetriä ja avattuna 5,6 millimetriä.Painoa Fold6:lla on 239 grammaa, joka on Fold7:n kohdalla laskenut 215 grammaan. Fold7 on jopa hieman kevyempi kuin S25 Ultra, jonka paino on 218 grammaa.Fold7:n päänäyttö on kasvanut 8,0-tuumaiseksi ja käyttää 2184 x 1968 pikselin tarkkuutta ja 1-120 hertsin välillä vaihtelevaan virkistystaajuutta. Ohuutta on saatu muun muassa siten, että Fold7:ssa on jätetty S Pen -kynän tuki kokonaan pois.Fold7:n kansinäyttö on kooltaan 6,5-tuumainen eli myös se on kasvanut hieman. Lisäksi tuettuna on 120 hertsin virkistystaajuus.Muita ominaisuuksia ovat muun muassa Snapdragon 8 Elite for Galaxy -piiri, 12 tai 16 gigatavua LPDDR5X -muistia, 256, 512 tai teratavu tallennustilaa sekä 4400 mAh akku 25 watin latauksella.Samsung on vienyt kestävää kehitystä askeleen pidemmälle, sillä nyt 100% kierrätetyn koboltin lisäksi akuissa on 100% kierrätettyä litiumia katodissa.Materiaalin osalta Fold7 on takaa Gorilla Glass Victus2:sta ja kansinäytössä on Gorilla Glass Ceramic2:n. Runko on alumiinia.Tehokäyttäjän kannalta Samsung on hionut käyttöjärjestelmässä ominaisuuksia. Esimerkiksi selaimen tekoälytoimintoja käyttäessä iso näyttö otetaan hyötyyn siten, että tekoälyn tuottama kooste näytetään varsinaisen sisällön vieressä ja kuvia muokatessa näkee varsinaisen kuvan ja muokatun kuvan vierekkäin.Laite hyödyntää Android 16 -versiota ja One UI 8 -käyttöliittymää. Käyttöjärjestelmäpäivityksiä ja tietoturvapäivityksiä on luvassa 7 vuoden ajan.Fold7:n hinnat ovat 2199 euroa (256 gt), 2329 euroa (512 Gt) ja 2649 euroa (1 TB).Myös pienestä laitteesta perinteiseksi puhelimeksi avautuva Flip 7 sai merkittävää uudistusta.Uudistukset näkyvät etenkin kansinäytössä, joka on nyt käytännössä kokonaan näyttöä kannen osalta. Hieman näyttöpinta-alaa vähentävät kaksi kameraa.Kansinäyttö myös yltää 120 hertsin virkistystaajuuteen ja 2600 nitin kirkkauteen. Suuremmalle kansinäytölle on esimerkiksi optimoitu Gemini-tekoäly. Geminille voi jakaa reaaliaikaista kuvaa kameroilla ja sen näkemän sisällön näkee kansinäytöllä. Flip7:n voi siis asettaa osittain taitettuna pöydälle ja kuvata Geminillä itseään ja kysyä vaikkapa vihjeitä vaatteiden osalta.Ilman kikkailuja kaikkia sovelluksia ei kuitenkaan vieläkään pysty kansinäytöllä tekemään, vaan suurin osa sovelluksista vaatii 6,9-tuumaisen päänäytön käyttöä.Laitteessa on 50 megapikselin pääkamera, 12 megapikselin ultralaajakulma ja 10 megapikselin etukamera päänäytössä.Akun kapasiteetti on 4300 mAh ja se tukee 25 watin latausta.Myös Flip 7 saa seitsemä vuoden ajan päivityksiä.Hintaa on 256 gigatavun mallilla 1259 euroa ja 1389 euroa 512 gigatavun versiolla.Flip7:n lisäksi nyt ensimmäistä kertaa julkaistiin FE-malli. Tämän nimi on siis Galaxy Z Flip FE ilman numeroa. FE-malli on pitkältikin vain päivitetty versio viime vuoden Flip6:sta.Tässä mallissa on 6,7-tuumainen päänäyttö, 3,4-tuumainen kansinäyttö 60 hertsin virkistystaajuudella sekä 4000 mAh akku, 50 megapikselin pääkamera, 12 megapikselin ultralaajakulma ja 10 megapikselin etukamera.Rakenteessa hyödynnetään alumiinia ja Gorilla Glass Victus 2-lasia. Laitteella on Flip7:n tapaan IP48-luokitus.Flip FE:n hinnat ovat 1049 euroa (128 Gt) ja 1119 euroa (256 Gt).Foldin ja Flipin lisäksi esiteltiin uudet Galaxy Watch8 -sarjan älykellot