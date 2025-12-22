Oomin ensimmäiset puhelinliittymät nyt myynnissä

Näin joulun alla markkinoille on nyt tuotu kaksi ensimmäistä Oomi Mobiili -liittymäpakettia. Oomin mukaan ensimmäisenä lanseerattavat liittymäpaketit soveltuvat hyvin tavallisen kuluttajan tarpeisiin tarjoamalla nopean ja rajattoman netin sekä rajattomat puhelut ja viestit 4G- tai 5G-verkossa.
Vaihtoehdot ovat tässä vaiheessa Oomi Mobiili 4G 100M ja Oomi Mobiili 5G 300M. Ensimmäisen hinta on 21,99 euroa kuukaudessa ja jälkimmäisen 26,99 euroa kuukaudessa.
Tässä vaiheessa liittymän saa itselleen jättämällä soittopyynnön, ja Oomin verkkosivuilta puhelinliittymät ovat ostettavissa keväällä 2026.
Myöhemmin Oomi tulee laajentamaan valikoimaansa myös muihin liittymätuotteisiin.
"Olen erittäin iloinen siitä, että Oomi Mobiilin ensimmäiset liittymätyypit ovat nyt saatavilla. Tuomme markkinalle kokonaan uudenlaisen ja asiakkaalle aidosti hyödyllisen palvelun, jossa yhdistyvät puhelinliittymä ja sähkösopimus. Oomille tämä on merkittävä, strategiamme mukainen askel kokonaan uuteen liiketoimintaan", sanoo Oomin toimitusjohtaja Tuomas Oksanen.
Oomin mukaan keskittämällä sähkösopimus ja puhelinliittymä samaan paikkaan säästää vähintään 30 euroa vuodessa. Oomi vähentää automaattisesti kuukausilaskulta euromääräisen kuukausikohtaisen keskittämisedun.
