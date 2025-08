Oomi perustaa Oomi Mobiili -operaattorin

Energiapalveluyhtiö Oomi laajentaa toimialaansa ja perustaa Oomi Mobiili -operaattorin. Oomi aikoo tuoda markkinoille oman liittymäpalvelunsa ja tarjota asiakkaille helpon vaihtoehdon hankkia sähkösopimus ja puhelinliittymä samalla kertaa, Oomi kertoo tiedotteessaan

"Olemme valmistelleet lähtöä mobiililiiketoimintaan jo jonkin aikaa. Nyt on oikea hetki tulla markkinalle uudenlaisella ja asiakasta aidosti hyödyttävällä mallilla. Valtakunnallisena toimijana tarjoamme luotettavan vaihtoehdon puhelinliittymille, hyödyntäen vahvaa osaamistamme asiakaskokemuksessa ja digipalveluissa. Tuomme mobiililiittymät asiakkaillemme vaiheittain syksyn aikana ja tavoitteenamme on, että palvelu on kaikkien saatavana vuoden 2026 alusta", sanoo Oomin toimitusjohtaja Tuomas Oksanen.

Uudet puhelinliittymät tulevat tarjolle vielä tämän vuoden aikana.





Kyseessä on Oomille strategian mukainen askel laajentaa palveluvalikoimaansa asiakkaiden arkea helpottaviin palveluihin. Vastaavia energiayhtiön tarjoamia liittymäpalveluja on jo laajasti tarjolla kansainvälisesti mm. Iso-Britanniassa, Alankomaissa, Belgiassa ja Uudessa-Seelannissa, Oomi kertoo.







Oomi Mobiili toimii jatkossa ns. virtuaalioperaattorina (MVNO), ja jättää elokuun loppuun mennessä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille hakemuksen käyttöoikeudesta teleyritystunnisteeseen. MVNO:lla eli ns. virtuaalioperaattorilla ei ole omaa verkkoa, vaan se toimii toisen operaattorin verkossa.



Vastaavalla tavalla myös Gigantti on ryhtymässä mobiilioperaattoriksi sekä pankkipalveluista tunnettu finanssiteknologiayritys Revolut. Näistä jälkimmäinen ei ainakaan aluksi tuo liittymää saataville Suomessa.