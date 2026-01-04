Yksi kännykkävalmistaja vähemmän: Asus ei aio julkaista uusia kännyköitä - ainakaan toistaiseksi

Petteri Pyyny

Yksi kännykkävalmistaja vähemmän: Asus ei aio julkaista uusia kännyköitä - ainakaan toistaiseksi
Taiwanilainen elektroniikkajätti Asus tunnetaan parhaiten varmastikin tietokoneiden ja tietokonekomponenttien valmistajana.

Mutta yhtiö on myös kännykkävalmistaja - ja on valmistanut kännyköitä jo vuosien ajan. Yhtiö oli pitkään käytännössä ainoa pieniä älypuhelimia valmistava suuri brändi, jonka viimeinen pieni Android-älypuhelin Zenfone 10 sai kovasti kehuja arvostelussamme.

Mutta nyt yhtiö on vetäytymässä kännykkäbisneksestä - ainakin toistaiseksi.

DigiTimesin tietojen mukaan Asus ei aio julkaista lainkaan uusia kännykkämalleja vuoden 2026 aikana. Yhtiö ei kuitenkaan ole kertonut, että se lopettaisi puhelinten valmistuksen kokonaan, mutta ainakaan tänä vuonna mitään uutta ei yhtiöltä ole tulossa.

Asus on toki painunut muutenkin marginaalisen pieneksi toimijaksi kännykkämaailmassa vuosien mittaan. Yhtiö supisti valikoimaansa jo 2010-luvun lopulla ja keskittyi käytännössä kahteen tuotekategoriaan: pieniin huippukännyköihin (Zenfone) sekä pelaajille tarkoitettuihin kännyköihin (ROG Phone).



Mutta niidenkin osalta Asus lopetti pienten puhelinten valmistuksen Zenfone 10:n jälkeen - ja viimeisin ROG Phone -pelipuhelinkin julkaistiin vuoden 2025 alussa, eli liki vuosi sitten.

Yhtiö on painottanut, että sen älypuhelinliiketoiminta jatkuu, joka viittaisi siihen, että uusia kännyköitä on kyllä tulossa, mutta ei tänä vuonna.

Lisäksi kaikkien jo olemassaolevien Asuksen kännyköiden tuki, ohjelmistopäivitykset ja huoltopalvelut jatkuvat tavalliseen tapaan.


