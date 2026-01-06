Kellovalmistaja Garmin hyökkää kalorilaskennan ja ravintoarvojen kirjauksen markkinoille - näin se toimii

Petteri Pyyny

Amerikkalainen urheilukellovalmistaja Garmin laajentaa varsin suositulle sovellusmarkkinalle, tarjomalla omaa ruokailutottumusten seurannan palveluaan.

Painonhallinnasta ja esimerkiksi proteiinin riittävästä saannista kiinnostuneet käyttäjät ovat jo vuosien ajan käyttäneet mm. Yaziota ja MyFitnessPalia syömiensä ruokien kirjaamiseen. Garmin on itse asiassa tarjonnut kummallekin sovellukselle rajapinnan, josta Garminin kellolla seuratut kulutetut kalorit on saatu mukaan Yazion ja MyFitnessPalin tietoihin.

Mutta nyt Garmin siis koettaa kaapata kyseisen markkinan itselleen. Ravinto-osio löytyy automaattisesti kaikkien Garmin-käyttäjien kännykkäsovelluksesta, Garmin Connectista. Mutta ominaisuus on osa Garminin viime vuonna julkaisemaa kuukausimaksullista Connect+ -tilausta, eli toimintoa käyttääkseen ei riitä, että omistaa Garminin kellon.

Garmin Connect -ruutukaappaus, jossa mainostetaan Ravinto-toimintoa
ruutukaappaus Garmin Connect -sovelluksesta, jossa mainostetaan uutta Ravinto -toimintoa



Sinänsä uudistus on fiksusti toteutettu: Garmin lupasi Connect+:n julkaisun yhteydessä, että kaikki kellojen olemassa olevat toiminnot ja tiedot säilyvät jatkossakin ilmaisina, mutta uudet toiminnot tullaan tarjoamaan nimenomaan maksullisen lisätilauksen osana.

Connect+ onkin ollut tähän saakka suhteellisen vähää tarjoava ratkaisu, mutta ruokailun seuranta saattaa olla monelle varsin houkutteleva täky, jolla Connect+:n tilaajaksi tulee siirryttyä. Etenkin kun Connect+:n tilaushinta on halvempi kuin useimpien ruokailua seuraavien sovellusten tilausmaksut ovat (toki, ravintoarvoja seuraavien sovellusten hinnat tuntuvat olevan jatkuvasti jossain alennuksessa, joten hintojen suora vertailu on hieman haastavaa).

Connectin Ravinto-näkymä, kun käyttäjä ei ole Connect+ -tilaaja


Kuten muissakin vastaavissa sovelluksissa, Garminin Ravinto-toiminnossa voi asettaa itselleen painotavoitteen: joko painon nousu, painon pitäminen nykyisellään tai painon lasku - tai jättää tavoitteen kokonaan asettamatta.

Ruoat voi lisätä joko manuaalisesti, etsimällä ne nimen perusteella tai sitten viivakoodien avulla. Lisäksi ruoista voi ottaa kuvan ja antaa tekoälyn päätellä ruoka-annoksen sisältämät kalorit, proteiinit, hiilihydraatit ja rasvat. Ruoat lisätään pääsääntöisesti kännykkäsovelluksen kautta, mutta suosikiksi merkityt ruoat voi lisätä halutessaan myös suoraan kellosta löytyvän sovelluksen kautta (toiminto on saatavilla jo osalle Garminin kelloista, kuten vaikkapa Fenix 8:lle - ja niille, joille kellosovellusta ei tule, tietoja voi silti lisätä kännykän kautta).


