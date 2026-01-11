Tanskalaiset eivät luota amerikkalaisiin: Vahvasti salattu WhatsAppin korvaaja Signal nousi ladatuimmaksi viestisovellukseksi

Petteri Pyyny

Tanskalaiset eivät luota amerikkalaisiin: Vahvasti salattu WhatsAppin korvaaja Signal nousi ladatuimmaksi viestisovellukseksi
Politiikka vaikuttaa myös teknologiaan. Vahvasta salauksestaan ja tiukasta yksityisyydensuojastaan tunnettu Signal on noussut viime viikkoina Tanskan suosituimmaksi pikaviestisovellukseksi.

Signal on siis hyvin pitkälti WhatsAppia kaikin tavoin muistuttava viestisovellus. Sen tärkein ero liittyy sen yksityisyydensuojaan, eli Signal kerää käyttäjistään äärimmäisen vähän tietoja. Lisäksi Signalin omistusrakenne on voittoa tavoittelemattoman yhtiön käsissä.

Kun Yhdysvaltain ja Tanskan väliset ulkopoliittiset suhteet ovat kokeneet kovia viime aikoina Grönlannin tilanteen vuoksi, on Tanskassa herännyt huoli (tanskaksi) siitä, miten tarkasti Yhdysvaltain tiedustelupalvelut mahtavatkaan seurata juuttien keskusteluja.



Myös yksityiset käyttäjät ovat heränneet samaan huoleen ja Signal on kiivennyt Androidin suosituimmaksi viestisovellukseksi Tanskassa. Applen sovelluskaupassakin Signal on noussut viestisovellusten kolmannelle sijalle.

Mikäli Signal kiinnostaa, löytyy sovellus sekä Applen että Googlen sovelluskaupasta:


