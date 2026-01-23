S-mobiili tukee jatkossa tunnistautumista kasvojen perusteella Androidilla

Janne Yli-Korhonen

S-mobiili tukee jatkossa tunnistautumista kasvojen perusteella Androidilla
S-Pankki tarjoaa Androidilla jatkossa laajempaa biometrista tunnistautumista.

Biometrinen tunnistaminen tarkoittaa henkilön tunnistamista hänen yksilöllisten fyysisten ominaisuuksiensa, kuten sormenjälkien tai kasvonpiirteiden perusteella.



Tähän asti Android-laitteilla on voinut hyödyntää sormenjälkeä tunnistautumisessa, mutta jatkossa mahdollisuudet tunnistautumiseen ovat laajemmat.

Jatkossa asiakas voidaan tunnistaa esimerkiksi myös kasvojen perusteella, jos laite tukee kyseistä toimintoa ja toiminnallisuus on Googlen hyväksymä. Asiakkaat saavat uudet mahdollisuudet käyttöönsä S-mobiilin päivityksen yhteydessä myöntämällä oikeudet Androidin biometrisiin tunnisteisiin.


Tilaa Puhelinvertailun uutiskirje!

Lähetämme noin kerran viikossa uutiskirjeen, joka sisältää viikon ajalta tärkeimmät uutisemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Parhaat kännykkätarjoukset

Honor 200 Pro – hinta laskenut -43%

Honor 200 Pro
349 € Elisa
609 € Verkkokauppa.com
609 € Mobiilipiste.fi

Alin hinta viikko sitten: 609 €

Xiaomi Redmi 15 (4G) – hinta laskenut -32%

Xiaomi Redmi 15 (4G)
115 € Hobby Hall
187 € CDON

Alin hinta viikko sitten: 169 €

Honor 200 Lite – hinta laskenut -28%

Honor 200 Lite
149 € Elisa
244 € CDON
249 € Verkkokauppa.com

Alin hinta viikko sitten: 205 €

Honor X7b (4G) – hinta laskenut -27%

Honor X7b (4G)
109 € Mobiilipiste.fi

Alin hinta viikko sitten: 149 €

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen sähköpostitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.