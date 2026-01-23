S-mobiili tukee jatkossa tunnistautumista kasvojen perusteella Androidilla

Biometrinen tunnistaminen tarkoittaa henkilön tunnistamista hänen yksilöllisten fyysisten ominaisuuksiensa, kuten sormenjälkien tai kasvonpiirteiden perusteella.
Tähän asti Android-laitteilla on voinut hyödyntää sormenjälkeä tunnistautumisessa, mutta jatkossa mahdollisuudet tunnistautumiseen ovat laajemmat.
Jatkossa asiakas voidaan tunnistaa esimerkiksi myös kasvojen perusteella, jos laite tukee kyseistä toimintoa ja toiminnallisuus on Googlen hyväksymä. Asiakkaat saavat uudet mahdollisuudet käyttöönsä S-mobiilin päivityksen yhteydessä myöntämällä oikeudet Androidin biometrisiin tunnisteisiin.
