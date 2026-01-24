Hyvä Suomi! Yksityisyydestä tunnettu WhatsAppin korvaaja Signal nousi Suomen suosituimmaksi viestisovellukseksi

Syynä tanskalaisten epäluuloon on tietysti maailman tämän hetkinen poliittinen tilanne, jossa vanhoista liittolaisista on kehittymässä uusia vihollisia.
Mutta myös sama, kaupallisesti toimivista amerikkalaisista palveluista irrottautuminen on nousemassa pinnalle myös Suomessa.
Avoimeen lähdekoodiin pohjautuva, järeästä salauksesta ja vahvasta yksityisyydensuojasta tunnettu Signal nousi ensin ladatuimmaksi viestisovellukseksi Tanskassa - ja nyt Signal on noussut myös Suomen ladatuimmaksi viestisovellukseksi.
Signal itsekin hehkuttaa maamme käännöstä omassa blogissaan.
Tarkalleen ottaen Signal on nyt tämän hetken ladatuin viestisovellus Android-kännyköiden Google Play -sovelluskaupassa Suomessa.
Vastaavasti iPhonen App Storessa Signal on Suomessa toiseksi suosituin viestisovellus, heti Metan omistaman sosiaalisen median palvelun Threadsin jälkeen.
Signal on toki sekin amerikkalainen sovellus, mutta se on tullut tunnetuksi siitä, että se kerää käyttäjistään äärimmäisen vähän tietoja. Lisäksi se on avointa lähdekoodia ja sitä operoi voittoa tavoittelematon yritys (lakitekninen konsepti, jollaista Suomessa ei ole).
Signalin käyttö on lähes identtistä WhatsAppin kanssa, eli siirtymä siihen on todella helppoa. Sovellus löytyy sovelluskaupoista näiden linkkien takaa:
Vinkkinä mainittakoon, että olemme käyneet läpi myös muita avoimen lähdekoodin ja/tai eurooppalasia vaihtoehtoja useille eri verkkopalveluille. Esimerkiksi hakukoneen vaihto amerikkalaisesta Googlesta tai DuckDuckGosta onnistuu helposti, kun hyppää ranskalaisen Qwantin käyttäjäksi.
