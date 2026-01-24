Signal nousi Suomen suosituimmaksi viestisovellukseksi

Petteri Pyyny

Hyvä Suomi! Yksityisyydestä tunnettu WhatsAppin korvaaja Signal nousi Suomen suosituimmaksi viestisovellukseksi
Uutisoimme hiljattain, miten tanskalaiset olivat alkaneet epäilemään vahvasti kaupallisten, amerikkalaisessa omistuksessa olevien viestisovellusten tietoturvaa.

Syynä tanskalaisten epäluuloon on tietysti maailman tämän hetkinen poliittinen tilanne, jossa vanhoista liittolaisista on kehittymässä uusia vihollisia.

Mutta myös sama, kaupallisesti toimivista amerikkalaisista palveluista irrottautuminen on nousemassa pinnalle myös Suomessa.

Avoimeen lähdekoodiin pohjautuva, järeästä salauksesta ja vahvasta yksityisyydensuojasta tunnettu Signal nousi ensin ladatuimmaksi viestisovellukseksi Tanskassa - ja nyt Signal on noussut myös Suomen ladatuimmaksi viestisovellukseksi.

Signal itsekin hehkuttaa maamme käännöstä omassa blogissaan.

Tarkalleen ottaen Signal on nyt tämän hetken ladatuin viestisovellus Android-kännyköiden Google Play -sovelluskaupassa Suomessa.



Kuvakaappaus Google Play -kaupan suosituimmista viestisovelluksista 24.1.2026


Vastaavasti iPhonen App Storessa Signal on Suomessa toiseksi suosituin viestisovellus, heti Metan omistaman sosiaalisen median palvelun Threadsin jälkeen.

Signal on toki sekin amerikkalainen sovellus, mutta se on tullut tunnetuksi siitä, että se kerää käyttäjistään äärimmäisen vähän tietoja. Lisäksi se on avointa lähdekoodia ja sitä operoi voittoa tavoittelematon yritys (lakitekninen konsepti, jollaista Suomessa ei ole).

Signalin käyttö on lähes identtistä WhatsAppin kanssa, eli siirtymä siihen on todella helppoa. Sovellus löytyy sovelluskaupoista näiden linkkien takaa:


Vinkkinä mainittakoon, että olemme käyneet läpi myös muita avoimen lähdekoodin ja/tai eurooppalasia vaihtoehtoja useille eri verkkopalveluille. Esimerkiksi hakukoneen vaihto amerikkalaisesta Googlesta tai DuckDuckGosta onnistuu helposti, kun hyppää ranskalaisen Qwantin käyttäjäksi.


Tilaa Puhelinvertailun uutiskirje!

Lähetämme noin kerran viikossa uutiskirjeen, joka sisältää viikon ajalta tärkeimmät uutisemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Parhaat kännykkätarjoukset

Nothing Phone (2a) – hinta laskenut -44%

Nothing Phone (2a)
200 € Verkkokauppa.com
359 € Proshop
385 € CDON

Alin hinta viikko sitten: 359 €

Honor 200 Pro – hinta laskenut -43%

Honor 200 Pro
349 € Elisa
609 € Verkkokauppa.com
609 € Mobiilipiste.fi

Alin hinta viikko sitten: 609 €

Honor X7b (4G) – hinta laskenut -27%

Honor X7b (4G)
109 € Mobiilipiste.fi

Alin hinta viikko sitten: 149 €

Realme C75 – hinta laskenut -25%

Realme C75
149 € Hobby Hall
199 € CDON
229 € Proshop

Alin hinta viikko sitten: 199 €

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen sähköpostitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.