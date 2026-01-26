Yksi suosituimmista Androidin aloitusnäytöistä vaihtoi omistajaa - mainosrahotteisuutta pohditaan

Yksi suosituimmista, ellei jopa kaikkein suosituin, vaihtoehtoinen kotinäyttö on ollut pitkään Nova Launcher.
Nova Launcher myytiin edellisen kerran vuonna 2022, mutta silloinen ostaja ajoi Nova Launcherin kehitystyön pitkälti jäihin tulevina vuosina.
Vuonna 2025 kerrottiin jo, miten Nova Launcherin kehitystyö on käytännössä pysähtynyt kokonaan. Projekti oltiin kuoppaamassa monien käyttäjien ja median toimesta lopullisesti.
Sittemmin valoa löytyi tunnelin päästä kuitenkin, sillä Nova Launcher on jälleen myyty. Tällä kertaa uutena omistajana on ruotsalainen Instabridge.
Instabridgen päätuote on työkseen eri maissa matkaaville bisneskäyttäjille suunnattu ns. globaali eSIM-ratkaisu, joten Nova Launcher on hieman erikoinen lisäys yrityksen valikoimiin.
Uutistietojen mukaan Nova Launcherin ilmaisversioon suunnitellaan mainosrahoitteista mallia. Eli kotinäyttö tai vaikkapa valikot sisältäisivät Nova Launcherin ilmaisversiossa mainontaa.
Tavallaan valinta on looginen, sillä Nova Launcherin kaltaisen, kohtuullisen kapean käyttäjäryhmän suosiman sovelluksen kehitystyö vaatii väistämättä resursseja, joita sovelluksen maksullisesta versiosta maksavat käyttäjät eivät selkeästikään ole kattaneet enää vuosikausiin.
Mutta se miten paljon mainoksia ilmaisversioon tungetaan ja miten käyttäjäyhteisö Nova Launcheriin jatkossa suhtautuu, jäänee nähtäväksi.
