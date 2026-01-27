Väite: WhatsApp-viestit ovat Metan luettavissa, myös poistetut viestit

Petteri Pyyny

Oikeusjutussa kova väite: WhatsApp ei ole oikeasti vahvasti salattu, Metan työntekijät näkevät viestit
Yhdysvalloissa on nostettu oikeusjuttu Metaa vastaan, jossa yhtiötä syytetään suorasta valehtelusta kuluttajille.

Oikeusjutussa väitetään, että Metan omistama WhatsApp ei olisikaan päästä-päähän salattu, kuten yhtiö kertoo sen olevan.

Päästä-päähän -salaus tarkoittaa teknologiaa, jossa viesti salataan jo lähettäjän kännykässä siten, että sitä on täysin mahdotonta avata kenenkään muun toimesta, vaan avaaminen onnistuu ainoastaan viestin vastaanottajan puhelimella.

Oikeusjutun nostaneet yksityishenkilöt pohjaavat syytteensä anonyymien "ilmiantajien" (whistleblower) kertomaan käytäntöön Metan sisällä.

Näiden väitteiden mukaan Metan insinöörit voivat koska tahansa lisätä yhtiön sisäiseen tukijärjestelmään uuden tukipyynnön, jossa he pyytävät saada nähdä tietyn käyttäjän WhatsApp-viestejä.



Samaisten väitteiden mukaan tällaiset pyynnöt menevät Metan sisällä läpi käytännössä aina ja pääsyä pyytäneen työntekijän ruudulle aukeaa tämän jälkeen uusi ikkuna, josta hän pystyy lukemaan minkä tahansa kyseisen käyttäjän WhatsApp-viestin.

Lisäksi oikeusjutussa väitetään, että kyseiseen näkymään ilmestyvät reaaliajassa myös uudet kyseisen käyttäjän lähettämät tai vastaanottamat viestit. Koko käyttäjän viestihistoria on syytteen mukaan luettavissa - myös käyttäjän itsensä poistamat viestit ovat syytteen mukaan Metan luettavissa ikuisesti.

Meta on vastannut asiasta uutisoineelle PCMagille ja kertonut väitteiden olevan naurettavia. Yhtiön mukaan WhatsApp on käyttänyt Signal-salausprotokollaa jo vuosikymmenen ajan, joka on avointa lähdekoodia ja todistettu vahvaksi, päästä-päähän -salaukseksi.

Samaa salaustekniikkaa käyttävä, yksityisyydestään tunnettu pikaviestisovellus Signal on noussut viime viikkoina suosituksi niin Suomessa kuin Tanskassakin.


