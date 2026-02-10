Apple iPhone 17 ensimmäistä kertaa kunnon tarjouksessa

Mutta nyt mallistolle nähtiin Suomessa ensimmäiset vähänkään isommat alennukset.
iPhone 17:n 256 gigatavun tallennustilalla varustettu malli on maksanut käytännössä koko myyntihistoriansa ajan lähes tarkalleen tuhat euroa. Nyt kyseisen mallin saisi omakseen 899 eurolla.
Tarjous löytyy täältä:
(hinnat muissa kaupoissa)
Myös isommalla tallennustilalla varustettua iPhone 17:n perusmallia myydään tarjoushinnalla: pitkään noin 1250 euroa maksanut 512 gigatavun versio maksaa sekin nyt satasen vähemmän, eli 1149 euroa.
Isomman tallennustilan version tarjous löytyy täältä:
(hinnat muissa kaupoissa)
Pro-malleja uudet tarjoukset eivät koske.
Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.
Kommentoi artikkelia