Apple lähti mukaan megapikselikisaan: iPhone 17 Prossa kolme 48 megapikselin kameraa videoiden kuvaamiseen

Apple esitteli tänään tilaisuudessaan uusia tuotteita. Puhelinten osalta esiteltiin erittäin ohut iPhone 17 Air , kun taas huipulle esiteltiin iPhone 17 Pro -mallit sekä tavalliselle kansalle parhaiten sopiva iPhone 17 iPhone 17 Pro -sarjassa on panostettu etenkin kameroihin. Niitä on takana kolme kappaletta ja jokainen sensori on 48 megapikselin mallia.

"Kolmen 48 megapikselin Fusion-kameran, uuden Center Stage -etukamerakokemuksen ja ammattitason video-ominaisuuksien ansiosta luovat mahdollisuudet ovat rajattomat. iPhone 17 Pro asettaa uuden standardin älypuhelinteollisuudelle ja on massiivinen päivitys vaativimmille käyttäjillemme", kommentoi Greg Joswiak, Applen maailmanlaajuisen markkinoinnin johtaja.

Uudet, tarkemmat sensorit antavat liikkumavaraa kuvaamiseen eli esimerkiksi kauemmaksi zoomaaminen on aiempaa tarkempaa. Telekamera mahdollistaa 8x optisen zoomin.Jokainen kolmesta kamerasta on "fusion-kamera", joka on Applen markkinointinimi laskennalliseen valokuvaukseen. Käytännössä teknologia yhdistää useita kuvia yhdeksi korkealaatuiseksi kuvaksi.Videokuvaamisen osalta on tarjolla ProRes RAW, Apple Log 2 ja genlock, joiden avulla iPhone sopii entistä saumattomammin ammattituotantoihin. Genlock on tekniikka, jota käytetään videon tarkkaan synkronointiin useiden kameroiden välillä.





iPhone 17 Pro on myös saanut uuden muotoilun, joka varmasti herättää keskustelua. Koko takaosa erottuu selvästi aiemmista malleista. Takaosaa suojaa nyt ensimmäistä kertaa Ceramic Shield -lasi.



Puhelimen harjattu alumiininen unibody-muotoilu on valmistettu kevyestä, ilmailu- ja avaruusteollisuuden laatuisesta 7000-sarjan alumiiniseoksesta. Puhelimen sisällä on ensimmäistä kertaa höyrykammio, joka tehostaa lämmön haihtumista ja parantaa siten suorituskykyä pitkässä, raskaassa käytössä.



iPhone 17 Pro Max tuttuun tapaan fyysisesti isompi versio 17 Pro -mallista, eli siinä on isompi näyttö ja isompi akku, mutta muutoin se on teknisiltä ominaisuuksiltaan identtinen pikkusisaruksensa kanssa.







Puhelimen A19 Pro -siru tuottaa Applen mukaan hyörykammion kanssa jopa 40 prosenttia paremman jatkuvan suorituskyvyn. Näin puhelin sopii siis pelaamiseen, videokuvaamiseen ja esimerkiksi suurten kielimallien ajamiseen, Apple kertoo.







iPhone 17 Pron keskeiset ominaisuudet

Apple iPhone 17 on puolestaan perinteisempi iPhone-puhelin.Siinä on kaksi 48 megapikselin Fusion-kameraa sekä Center Stage -etukamera.Center Stage -etukamerassa on iPhonen ensimmäinen neliönmuotoinen etukameran kenno, joka tarjoaa laajemman kuvakulman ja korkeamman, jopa 18 megapikselin resoluution kuvia varten.iPhonea ei siis enää tarvitse kääntää ottaakseen vaakasuuntaista selfietä, sillä tämän avulla voi nyt ottaa valokuvia ja videoita pysty- tai vaakasuunnassa samalla kun iPhonea pitää pystysuorassa, mikä mahdollistaa mukavamman ja turvallisemman otteen.iPhone 17 on saatavilla 6,3-tuumaisena, ja sen näyttö tukee nyt 120 hertsin virkistystaajuutta. Kirkkaus yltää jopa 3000 nitiin.Uudet iPhonet tulevat saataville pian, tarkemmat hintatiedot näet täältä