K-ryhmä aloitti mobiiliskannauksen kokeilun - ostokset skannataan suoraan mobiilisovelluksella

Tästä päivästä alkaen Tammiston K-Citymarketin asiakkaat voivat kokeilla K-Ruoka -sovelluksesta löytyvää mobiiliskannausta, jonka avulla asiakas lukee ostosten viivakoodit itse.
Tämän jälkeen ostokset saa suoraan pakata ostoskassiin ja ostoskäynnin lopuksi asiakas skannaa skannerin koostaman loppuviivakoodin kassalla tai itsepalvelukassalla ja maksaa ostoksensa.
K-Ryhmän tavoitteena on, että mobiiliskannaus saadaan laajemmin käyttöön K-ruokakaupoissa tämän vuoden aikana.
K-ryhmän ominaisuus muistuttaa vahvasti Lidlin Lidl Plus -sovelluksesta löytyvää toimintoa, joka otettiin laajasti käyttöön tammikuun lopulla.
"Nyt kannattaa tarttua tilaisuuteen ja tulla testaamaan mobiiliskannausta meille kauppaan. Tavoitteena on luoda paras mahdollinen palvelu, ja siksi toivomme, että mahdollisimman moni asiakkaistamme kokeilee mobiiliskannausta ja antaa siitä palautetta. On hienoa olla yhdessä asiakkaidemme kanssa etulinjassa kehittämässä palveluja ja tekemässä tulevaisuuden kaupasta nykypäivää", kommentoi Tammiston K-Citymarketin kauppias Kimmo Sivonen.
K-ryhmä kokeili mobiiliskannausta ensimmäisen kerran vuonna 2019 pääkaupunkiseudulla kuudessa kaupassa.
Nyt pilotissa olevan palvelun tavoitteena on parantaa asiakkaiden mahdollisuuksia valita juuri itselle paras ja vaivattomin asiointikokemus kaupassa.
"Uskomme, että aika on nyt kypsä mobiiliskannaukselle. Erilaisten itsepalvelumahdollisuuksien käyttö on kasvanut ja monipuolistunut kaupassa monella tavalla ja asiakkaat ovat niitä arvostaneet. Suurella osalla asiakkaistamme on käytössä älypuhelin, ja sen myötä mobiilisovellukset ovat tulleet vahvasti osaksi kaupassa käymistä. K-Ruoka-sovelluksella on jo noin miljoona viikkokäyttäjää tällä hetkellä, joten se on luonteva kotipesä myös mobiiliskannaukselle", Keskon asiakastiedosta, analytiikasta ja verkkokaupasta vastaava johtaja Minna Vakkilainen taustoittaa.
Pilotin aikana voi skannata kaikkia muita kaupan tuotteita paitsi punalapputuotteita. Myös esimerkiksi alkoholituotteet voi itse skannata, mutta kassahenkilökunta tarkistaa tällaisten ostosten yhteydessä asiakkaan iän tavalliseen tapaan.
