Yksi parhaista Androideista, Samsung S25 Ultra, irtoaa nyt halvemmalla kuin koskaan aiemmin

Puhelin tuli myyntiin alkuvuodesta 2025 ja se maksoi silloin silmiäkirvelevästi noin 1400 euroa. Sen jälkeen puhelimen hinta lasketteli inhimillisempiin lukemiin vuoden mittaan ja kesällä 2025 puhelinta myytiinkin noin 1050 hintalapulla.
Tuossa noin tuhannen euron tasossa puhelin on sitten pysynytkin. Ainoan poikkeuksen muodosti Black Friday, jolloin S25 Ultran sai omakseen 899 euron hintalapulla. Mutta nyt Samsung Galaxy S25 Ultran hinta on siis laskenut 799 euroon.
Samsungin kännykässähän on panostettu etenkin kameroihin: puhelimen pääkamerana on 200 megapikselin optisella kuvanvakaimella varustettu tapaus, jonka lisäksi puhelimesta löytyy 50 megapikselin ultralaajakulmakamera ja kaksi telekameraa. Ja lisäksi on pakko mainita sekin, että S25 Ultralle luvataan suuria Android-päivityksiä aina Android 22:een saakka.
Myös puhelimen isommalla 512 gigatavun tallennustilalla varustettu malli on tarjouksessa sekin ja irtoaa 899 eurolla. Myös tuo hinta on nyt alempi kuin kertaakaan aiemmin.
