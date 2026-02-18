Yksi parhaista Androideista, Samsung S25 Ultra, irtoaa nyt halvemmalla kuin koskaan aiemmin

Petteri Pyyny

Tarjoustutkassamme on ollut kiireinen viikko, sillä tällä kertaa tutkaamme osui yksi tämän hetken parhaista Android-kännyköistä, Samsungin laajan kännykkämalliston lippulaivamalli, Samsung Galaxy S25 Ultra.

Puhelin tuli myyntiin alkuvuodesta 2025 ja se maksoi silloin silmiäkirvelevästi noin 1400 euroa. Sen jälkeen puhelimen hinta lasketteli inhimillisempiin lukemiin vuoden mittaan ja kesällä 2025 puhelinta myytiinkin noin 1050 hintalapulla.

Tuossa noin tuhannen euron tasossa puhelin on sitten pysynytkin. Ainoan poikkeuksen muodosti Black Friday, jolloin S25 Ultran sai omakseen 899 euron hintalapulla. Mutta nyt Samsung Galaxy S25 Ultran hinta on siis laskenut 799 euroon.

Tarjous löytyy alta:

Samsung Galaxy S25 Ultra (256GB), 799 euroa

Samsungin kännykässähän on panostettu etenkin kameroihin: puhelimen pääkamerana on 200 megapikselin optisella kuvanvakaimella varustettu tapaus, jonka lisäksi puhelimesta löytyy 50 megapikselin ultralaajakulmakamera ja kaksi telekameraa. Ja lisäksi on pakko mainita sekin, että S25 Ultralle luvataan suuria Android-päivityksiä aina Android 22:een saakka.

Myös puhelimen isommalla 512 gigatavun tallennustilalla varustettu malli on tarjouksessa sekin ja irtoaa 899 eurolla. Myös tuo hinta on nyt alempi kuin kertaakaan aiemmin.

Isomman mallin tarjous löytyy täältä:

Muitakin huippukännyköitä on ollut viime aikoina tarjouksessa, mm. OnePlus 13.


