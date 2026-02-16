Erinomainen OnePlus 13 irtoaa nyt edullisemmin kuin aikoihin

Tarjoustutkaamme osui tällä kertaa alkuvuodesta 2025 julkaistu, OnePlussan lippulaivamalli OnePlus 13.

Arvostelimme puhelimen heti tuoreeltaan, helmikuussa 2025 ja annoimme sille arvostelussamme täydet viisi tähteä, vaikka puhelimen myyntihinta olikin tuolloin silmiäkirvelevä 999 euroa.

Vuoden mittaan OnePlus 13:n hinta on pikkuhiljaa laskenut kohtuullisemmalle tasolle, mutta nyt kännykkä irtoaisi halvimmalla hinnallaan, eli 599 eurolla. Kyseinen hinta on sama, jolla puhelinta on sen hintahistorian aikana halvimmillaan myyty, sillä Black Fridayn aikoihin hinta oli täsmälleen sama kuin nyt, 599 euroa. Alkuvuoden aikana hintalappu on pyörinyt pääosin 700 euron tasossa.

Tarjous löytyy täältä:

OnePlus 13 (256 GB), 599 euroa

(hinnat muissa kaupoissa)




Tarjous koskee siis vain 256 gigatavun tallennustilalla varustettua versiota: suurempi, 512 gigatavun tallennustilalla varustettu malli ei ole tarjouksessa nyt ja maksaakin tällä hetkellä noin 870 euroa.

Ja kyllä, OnePlus 13:lle on tullut jo seuraaja, arvostelussammekin käynyt OnePlus 15. Mutta OnePlus 13 päihittää seuraajansa etenkin kameroiden osalta - ja tällä hinnalla mielestämme OnePlus 13 on yksinkertaisesti parempi ostos kuin merkittävästi kalliimpi OnePlus 15. Voit halutessasi vertailla OnePlus 13 ja OnePlus 15 välisiä eroja täällä.

Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.


