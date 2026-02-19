Telian muutosneuvottelut päätökseen: 168 menettää työpaikan

Janne Yli-Korhonen

Telia aloitti muutosneuvottelut tammikuun alussa ja ne ovat nyt tulleet päätökseen.



Muutosneuvottelut johtavat 251 tehtävän päättymiseen ja 83 uuden tehtävän aukeamiseen, Telia kertoo. Yhteensä siis 168 tehtävää vähennetään Telian Suomen toiminnoissa.

Neuvottelujen piirissä oli kaikkiaan noin 2 000 tehtävää.

Telia kertoo yksinkertaistavansa organisaatiota kasvustrategian toteuttamiseksi Suomessa. Yhtiön tavoitteena on panostaa asiakaskokemukseen ja myymäläverkostoon sekä muun muassa mobiiliverkon kehittämiseen, laatuun ja tietoturvaratkaisuihin.

Telia kasvattaa investointeja myös turvallisuus- ja puolustusalueelle muun muassa kaksoiskäyttöteknologian kehittämiseksi kriittisten kansallisten operaatioiden tueksi.

Neuvotteluissa käsitellyt muutokset astuvat voimaan maaliskuussa.



Hiljattain Elisa ilmoitti omista muutosneuvotteluiden tuloksista, joissa vähentyi Suomessa 347 työpaikkaa.


