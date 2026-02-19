Telian muutosneuvottelut päätökseen: 168 menettää työpaikan

Muutosneuvottelut johtavat 251 tehtävän päättymiseen ja 83 uuden tehtävän aukeamiseen, Telia kertoo. Yhteensä siis 168 tehtävää vähennetään Telian Suomen toiminnoissa.
Neuvottelujen piirissä oli kaikkiaan noin 2 000 tehtävää.
Telia kertoo yksinkertaistavansa organisaatiota kasvustrategian toteuttamiseksi Suomessa. Yhtiön tavoitteena on panostaa asiakaskokemukseen ja myymäläverkostoon sekä muun muassa mobiiliverkon kehittämiseen, laatuun ja tietoturvaratkaisuihin.
Telia kasvattaa investointeja myös turvallisuus- ja puolustusalueelle muun muassa kaksoiskäyttöteknologian kehittämiseksi kriittisten kansallisten operaatioiden tueksi.
Neuvotteluissa käsitellyt muutokset astuvat voimaan maaliskuussa.
Hiljattain Elisa ilmoitti omista muutosneuvotteluiden tuloksista, joissa vähentyi Suomessa 347 työpaikkaa.
