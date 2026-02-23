Erinomainen OnePlus Nord 5 irtoaa nyt halvemmalla kuin aikoihin

OnePlus Nord 5 sai viime kesänä arvostelussamme neljä tähteä viidestä ja yksi moitteista kohdistui puhelimen hintaan. Pidimme silloista 449 euron hintalappua hieman turhan kovana, vaikka puhelin olikin muuten varsin mainio tapaus.
Sittemmin Nord 5:n hinta onkin laskenut paremmille luvuille. Black Fridayn aikaan se kävi alimmillaan 299 eurossa, joka oli mielestämme jo todella hyvä hinta - mutta syksyn alennusriehan jälkeen puhelimen 329 euron ja 369 euron haarukassa.
Mutta nyt hintalappu on laskenut takaisin samalle tasolle, jolla se oli Black Fridayn aikaan, eli puhelimen saisi omakseen taas 299 eurolla.
Suosittelemme luonnollisesti ennen ostopäätöstä perehtymään tarkemmin arvosteluumme. Kehuimme puhelimen akkukestoa, pääkameraa, suorituskykyä ja latausnopeutta. Moitteita puhelin sai mm. hintalapustaan ja kehnohkosta ultralaajakulmakamerasta.
Puhelimelle on jo julkaistu Android 16 -päivitys ja se tulee saamaan suuria Android-päivityksiä aina Android 19:een saakka. Tuon jälkeenkin puhelimelle luvataan tietoturvapäivityksiä, aina vuoteen 2031 asti.
Tarjouksessa oleva malli on nimenomaan Nord 5:n pienemmällä, 256 gigatavun tallennustilalla varustettu versio. Isommasta, 512 gigatavun tallennustilalla varustetusta versiosta ei ole nyt tarjolla yhtä hyvää tarjousta.
Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.
