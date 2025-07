Arvostelussa OnePlus Nord 5 - mainio keskihintainen paketti, mutta edeltäjämalli pilaa hieman riemua

OnePlus Nord 5 arvostelu - todella hyvä kokonaisuus

OnePlus on ollut yksi Suomen myydyimmistä kännykkämerkeistä jo vuosien ajan. Yhtiö laajensi mallistoaan viisi vuotta sitten, kosiskelemaan myös keskihintaisten kännyköiden ostajia, julkaisemalla alkuperäisen OnePlus Nord -mallinsa. Sittemmin Nord-mallistokin on kasvanut, kun Nord CE ja Nord CE Lite -mallit ovat tulleet mukaan kuvioihin, kisaamaan budjettikännyköiden markkinaosuuksista. Mutta alkuperäinen, "oikea" Nord-sarja on osoittautunut vuosien saatossa todelliseksi hitiksi, tarjoamalla hyvän kompromissin ominaisuuksien, tehojen ja hinnan osalta. Siksi odotukset sarjan tuoreinta tulokasta, kesällä 2025 julkaistua OnePlus Nord 5:a, kohtaan olivatkin varsin korkeat. Pystyykö OnePlus tarjoamaan tänäkin vuonna kilpailukykyisen puhelimen rankasti kilpailtuun kännyköiden keskiluokkaan..? Ainakin paperilla yritystä on, sillä OnePlus Nord 5 on ensimmäinen Nord-sarjan kännykkä, joka käyttää aiemmin lähinnä huippukännyköistä löytyvää Qualcommin Snapdragon 8 -sarjan järjestelmäpiiriä teholähteenään. Samalla myös puhelimen rakenne on uudistunut ja kameroihinkin on tehty muutoksia edeltäjäänsä, arvostelussamme mainiosti menestyneeseen OnePlus Nord 4:een nähden. Mutta ennen kaikkea puhelimen julkaisuhetken hinta on saatu laskettua alemmas kuin edeltäjällään: OnePlus Nord 5:n hinnat alkavat julkaisuhetkellä 449 eurosta, kun edeltäjämallin julkaisuhetken hinta oli vuotta aiemmin 499 euroa. Pistimme puhelimen arkikäyttöön pariksi viikoksi ja tutkimme tarkemmin, pystyykö OnePlus jatkamaan Nord-sarjansa menestystä myös Nord 5:n osalta.. Rakenne ja muotoilu

Nord vitosta arvioidessa on käytännössä mahdotonta olla vertaamatta sitä edeltäjäänsä, Nord 4:een, sillä puhelin on muuttunut tekniikaltaan ja rakenteeltaan sekä hyvään että huonoon suuntaan. Nord 5 hylkää rakenteessaan viime vuotisen metallisen ns. unibody -rakenteen ja puhelin on nyt ulkorakenteeltaan kokonaan muovista tehty, näyttöä lukuunottamatta. Vaikka materiaaleissa onkin tingitty, puhelin itse asiassa tuntuu kädessä edelleen laadukkaalta ja muovikaan ei natissut testijaksomme aikana millään tavalla käteen. Puhelin on täysin tasainen sekä kaikilta kyljiltään että näytöstään - ainoastaan terävimmät kulmat on hieman pyöristetty ja reunukset tekevät kaikissa nurkissaan pienen kaareutuvan mutkan.

Kamerasaareke on maltillisen pieni, etenkin OnePlussan lippulaivamalleihin, kuten OnePlus 13 verrattuna. Tavallaan se rauhoittaa puhelimen ulkonäköä osaltaan, mutta tekee Nord 5:sta samalla myös mielestäni hieman tylsän näköisen.

Oikean puoleiselta kyljeltä löytyy tavalliseen tapaan äänenvoimakkuuden keinukytkin sekä lukitus-/virtapainike. Niiden sijoittelu on tällaiselle pienikätiselle testaajalle hieman turhan ylhäällä runkoon nähden, mutta muutoin mitään yllätyksiä tähän puoleen ei liity.

Vasemmalta kyljeltä löytyykin OnePlus Nord 5:n suurin ulkoinen uudistus, sillä ikoninen OnePlussan alert slider on korvattu nyt yhtiön uudella Plus-painikkeella. Plus-painike on käytännössä rajallisesti ohjelmoitavissa oleva painike, jonka toimintoja voi halutessaan säätää. Perustilassaan se toimii pitkälti samoin kuin perinteinen alert sliderkin, eli nappia painelemalla voi puhelimen vaihtaa äänettömältä värinätilaan ja siitä aina äänet päällä olevaan perustilaan asti. Mielestäni hyödyllisin tapa käyttää Plus-painiketta on vaihtaa se kameran avaavaksi pikanäppäimeksi. Napin voi myös laittaa toimimaan mm. ruutukaappausten ottamisen pikapainikkeeksi tai vaikkapa taskulampun päälle ja pois kytkeväksi napiksi.

Alareunasta löytyy tuttuun tapaan USB-C -portti lataukseen ja tiedonsiirtoon sekä SIM-kortin kelkka, johon mahtuu haluttaessa kaksi eri SIM-korttia. USB-liitäntä on valitettavasti vanhaa USB 2 -standardia tukeva, eli tiedonsiirto USB-johdolla on nykymaailmassa hyvin hidasta.

Yläreunasta löytyy aiemmasta Nord 4:stakin tuttu infrapunalähetin, jonka avulla puhelinta voi halutessaan käyttää vaikkapa television kaukosäätimenä. Puhelinta myydään kolmella eri värivaihtoehdolla - valittavissa ovat vaaleansininen (Dry Ice), musta (Phantom Grey) ja valkoinen (Marble Sands). Testissämme ollut malli oli nimenomaan valkoinen. Rakenteen osalta OnePlus Nord 5 alkaa hieman jäämään jälkeen kovimpia kilpailijoitaan omassa hintaluokassaankin, sillä Nord 5:n IP-luokitus on IP65 tasolla (lue tarkemmin, mitä IP-luokitukset tarkoittavat) - eli puhelin on roiskeenkestävä, muttei kestä veteen upottamista. Fyysisiltä mitoiltaan OnePlus Nord 5 on kasvanut selkeästi edeltäjäänsä nähden: painoa on tullut reilusti lisää ja nykyisin puhelin painaa 211 grammaa. Myös leveys alkaa olemaan lähempänä kahdeksaa senttimetriä (77 mm), joka tekee pienikätisen käyttäjän elämästä asteen verran haastavampaa Nord 5:n kanssa. OnePlus Nord 5 tekniset tiedot Mitat:

12/512GB: 549 euroa, tarkista uusin hinta täältä Suorituskyky Kuten jo todettua, OnePlus Nord 5 on ensimmäinen Nord-sarjan puhelin, joka käyttää järjestelmäpiirinään Qualcommin Snapdragon 8 -sarjan piiriä. Tarkalleen ottaen käytössä on Snapdragon 8s gen 3, jossa huomio kiinnittyy "s"-kirjaimeen. Kyseessä ei siis ole sama huippupiiri, jota kalleimmat Android-kännykät käyttivät vielä pari vuotta sitten, vaan kyseessä on käytännössä ylikellotettu versio viime vuoden Nord 4:n käyttämästä Snapdragon 7+ gen 3 -järjestelmäpiiristä. Eli aivan huipputason järjestelmäpiiristä ei ole kyse, mutta varsin tehokkaasta tapauksesta silti. Eniten parannusta on saatu aikaiseksi grafiikkasuorituskyvyn osalta, joka on mittaustulosten valossa parantunut varsin merkittävästi aiempaan nähden - ja haastaa vahvasti kovimmat kilpakumppaninsa keskihintaisten kännyköiden sarjassa. Valitettavasti käyttömuistin (RAM) osalta OnePlus on päättänyt pihistellä aiempaan nähden. Uudessa Nordissa on käyttömuistia tarjolla joko 8 tai 12 gigatavua, mallista riippuen - kun taas Nord 4:ssa käyttömuistia oli tarjolla 12 tai 16 gigatavua. Myös tallennustila on aiempaa hitaampaa, sillä käytössä on UFS 3.1 -standardin mukaista tallennustilaa, kun Nord 4 käytti nopeampaa UFS 4.0 -tallennustilaa. Pienistä pihistelyistä huolimatta Nord 5 voittaa kuitenkin viime vuoden Nord 4:n käytännössä kaikissa suorituskykytesteissä, mitä puhelimelle ajettiin. Se päihittää selkeällä erolla myös mm. Googlen Pixel 9a -puhelimen ja jää vain hieman Samsung Galaxy S24 FE -mallin taakse suorituskykymittauksissamme. Mutta tärkein parannus suorituskyvyn osalta OnePlus Nord 5:ssa on ehdottomasti se, että Nord 5 pitää suorituskykynsä korkealla tasolla myös pidempikestoisessa rasituksessa. Eli puhelimeen leivottu parempi viilennysteknologia osoittautuu tässä suhteessa hyvinkin toimivaksi ratkaisuksi. Testipuhelimena meillä oli käytössä Nord 5:n edullisempi versio, eli 8 gigatavun käyttömuistilla ja 256 gigatavun tallennustilalla varustettu malli. Kalliimpi Suomessa myytävä malli tarjoaa 12 gigatavua käyttömuistia ja 512 gigatavua tallennustilaa. Muistikorttipaikkaa Nordissa ei ole. Kamerat Kameroiden osalta OnePlus Nord -sarja on ollut heti alusta lähtien keskihintaisten kännyköiden selkeää parhaimmistoa, joten odotukset tällä saralla Nord 5:lle olivat varsin korkealla. Yhtiö onkin uusinut kameravalikoimaa aiempaan nähden: pääkameran sensorina on nyt aiempaa kehittyneempi 50 megapikselin Sony Lytia LYT-700 -sensori (f/1,8 aukolla), josta löytyy optinen kuvanvakain (OIS) ja joka tukee 4K-videon kuvaamista 60 fps kuvanopeudella. Laajakulmakameraan ei ole tehty vastaavia uudistuksia, vaan käytössä on perustason 8 megapikselin ultralaajakulmasensori, kiinteällä tarkennuksella ja f/2,2 aukolla. Laajakulmalinssin läpi videokuvaa pystyy kuvaamaan korkeintaan FullHD -tarkkuudella, 30 fps kuvanopeudella. Merkittävin uudistus kameravalikoimaan on tehty kuitenkin etukameraan, joka käyttää nyt 50 megapikselin Samsung JN5 -sensoria (f/2,0), automaattisella tarkennuksella. Etukamera pystyy kuvaamaan sekin 4K-videota 60fps kuvanopeudella.

Kameroita testatessamme pääkamera osoittautui varsin hyväksi edustajakseen hintaluokassaan. Sekä päivänvalossa että heikossa valaistuksessa otetut kuvat olivat dynamiikaltaan laadukkaita ja väritoistokin oli varsin kohdallaan. Kuvissa oli kuitenkin aivan pientä epäterävyyttä havaittavissa, joka korostui heikommassa valaistuksessa otetuissa kuvissa. Mutta keskihintaiseksi puhelimeksi OnePlus Nord 5:n pääkamera oli mielestämme varsin tasokas tapaus. Etukamera puolestaan pääsi yllättämään positiivisesti, sillä kamera oli oikeasti hyvä, eikä vain jostain varaston lattialta löytynyt ylijäämäosa, kuten etukamerat ovat useimmissa nykykännyköissä (jopa tuhannen euron kännyköissäkin). Etenkin automaattitarkennuksen tuominen myös etukameraan on uudistus, jonka toivoisi yleistyvän muidenkin valmistajien kännyköissä. Etukameran kuvien laatu oli erittäin hyvää - parempaa kuin mitä olemme vuosiin nähneet oikeastaan missään testaamissamme kännyköissä. Kameravalikoiman isoin pettymys koskee kuitenkin laajakulmakameraa, joka on edelleen tasoa.. "hyvin perus". Eivät sillä otetut kuvat mitenkään hirvittävän kehnoja ole, mutta minkäänlaista wow-efektiä laajakulmakameran kuvista ei oikein syntynyt. Kokonaisuutena OnePlus Nord 5:n kameravalikoima on varsin vakuuttava paketti. Maltillisesti parantunut pääkamera, ok-tasoa oleva laajakulmakamera ja suorastaan jättiloikan parempaan suuntaan ottanut etukamera tekevät kokonaisuudesta hyvinkin suositeltavan, etenkin Nord 5:n hintaluokassa. Esimerkkikuvia Alla olevat kuvat on otettu puhelimen omalla kamerasovelluksella, kameran perusasetuksilla, ilman mitään jälkikäsittelyä. Alkuperäinen versio kuvasta aukeaa, kun klikkaat kuvaa (huomaathan, että alkuperäiset kuvat ovat varsin isoja, joten niiden avaaminen kestää hetken). Joukossa on kaksi hämärässä sisätilassa otettua kolmen kuvan kuvasarjaa, joissa ensimmäinen kuva on otettu aina ultralaajakulmakameralla, toinen pääkameralla ja kolmas kuva on otettu pääkameran ns. "häviöttömällä" digitaalisella 2x zoomilla. Kahden kuvan kuvaparissa toinen on otettu ultralaajakulmakameralla ja toinen pääkameralla.

Näyttö OnePlus Nord 5:n näyttö on kasvanut reippaasti ja alkaa olemaan jo vanhojen tablettien kokoinen: 6,83 tuumaa. Näyttö on toteutettu vaihtuvaa virkistystaajuutta tarjoavalla OLED-tekniikalla, jonka virkistystaajuus venyy jopa 144 hertsiin asti. Näytön tarkkuus on 1272 x 2800 pikseliä, joka on näytön kokoon nähden ihan mukiinmenevä pikselitarkkuus. Ja tarkempaa näyttöä emme ainakaan itse osanneet kaivata testijaksomme aikana.

Näytön kirkkaudeksi manuaalitilassa OnePlus lupaa jopa 800 nitin kirkkautta ja automaattitilassa yli 1300 nitin kirkkautta. Koska testijaksomme osuikin sopivasti Suomen kesän lämpimimpiin ja kirkkaimpiin päiviin, oli puhelimen näytön kirkkauden riittävyys helppo testata - ja kyllä, Nord 5:n näyttöä pystyy käyttämään mainiosti myös suorassa auringonpaisteessa. Mutta Nord 5:n näytön kirkkaus on ainakin paperilla heikommalla tasolla kuin edeltäjässään, joka on varsin erikoinen ratkaisu - ja kielii kenties yhdestä säästökohteesta, johon on päädytty puhelinta suunniteltaessa. Toki, näyttö on silti erittäin hyvä, kirkas ja väritoistoltaan silmää miellyttävä.

Isoin natina kohdistuu OnePlus Nord 5:n näytön 144 hertsin virkistystaajuuteen, josta ei ole oikeastaan mitään todellista hyötyä. Kyseistä korkeaa virkistystaajuutta ei voi lukita mitenkään vapaasti käyttöön, vaan ainoastaan kourallinen OnePlussan erikseen hyväksymiä pelejä pystyy käyttämään kyseistä virkistystaajuutta. Muilta osin puhelin toimii varsin kiltisti 120 Hz virkistystaajuudella peleissä ja muissa kohteissa, joissa korkeammasta virkistystaajuudesta on selkeää iloa. Mutta 144 Hz on enemmänkin markkinointitemppu, kuin oikea, käytettävissä oleva ominaisuus puhelimessa. Akkukesto ja latausnopeus OnePlus Nord 5:n akku on hieman mielenkiintoinen ratkaisu, sillä jostain syystä yhtiö on tehnyt puhelimesta kaksi eri versiota: Intian markkinoille tarkoitetussa OnePlus Nord 5:ssa akku on todella iso, 6800 mAh. Mutta Eurooppaan ja muualle maailmaan tarkoitetussa Nord 5:ssa akku on itse asiassa pienempi kuin Nord 4:ssa: 5200 mAh. Ilmeisesti Snapdragon 8s gen 3 on kuitenkin sen verran hyvin optimoitu järjestelmäpiiri, että Nord 5:n akkukesto asettui kuitenkin samalle tasolle Nord 4:n kanssa - eli akkukesto oli mielestämme varsin erinomaisella tasolla. Puhelimen näyttö pidettiin testijaksomme aikana kirkkaimmalla manuaaliasetuksella, joka syö akkua varsin reippaalla kädellä. Käyttötavasta huolimatta, edes erittäin raskaassa arkikäytössäkään puhelin ei tipahtanut 20% tason alle ennen sänkyyn kömpimistä. Vähänkään kevyemmässä käytössä ja esimerkiksi näytön kirkkautta hieman himmentämällä uskaltaisin väittää, että OnePlus Nord 5:n akku kestäisi helposti pari vuorokautta yhdellä latauksella.

OnePlus Nord 5 noudattelee nykyisin tutuksi tullutta tapaa Euroopassa, eli puhelimen mukana ei toimiteta lainkaan laturia, vaan sellainen pitää ostaa erikseen. Mukana toimitetaan kyllä USB-johto, mutta se on toisesta päästään USB-C ja toisesta päästään USB-A, joten se ei edes käy moderneihin latureihin. Lisäksi vanhan mallisesta USB-johdosta syntyy sellainenkin ongelma, että vanhan puhelimen sisältöjä ei voi kloonata mukana toimitettavan johdon avulla Nord 5:een, vaikka puhelin kovasti käyttöönoton yhteydessä johdolla siirtämistä suositteleekin. Puhelin itsessään tukee OnePlussan omaa SuperVOOC-pikalataustekniikkaa, korkeintaan 80 watin nopeudella. Tässä on menty taas pieni askel taaksepäin, sillä Nord 4 tuki SuperVOOC-lataamista 100 watin nopeudella. EU:n uusien direktiivien ansiosta OnePlussakin tukee nykyisin varsin mainiosti myös standardia USB PD -pikalatausta. Nord 5 tukee USB PD -pikalatausta 10 - 55 watin nopeudella, eli puhelin latautuu mukiinmenevällä vauhdilla myös Samsungin, Applen tai vaikkapa Ikean modernilla USB PD -laturilla. Yhtiön omalla 80 wattisella (tai nopeammalla) SuperVOOC-pikalaturilla OnePlus Nord 5 latautui tyhjästä täyteen noin 42 minuutissa. OnePlussan Android - ja päivityslupaus OnePlussan oma näkemys Androidista eli OxygenOS on ollut pitkään jo varsin johdonmukaista näkemystä ja visuaalista rakennetta tarjoava, sopivan kevyt kokonaisuus. OnePlus Nord 5 mukana toimitetaan Android 15 - vaikka uusin Android 16 julkaistiinkin Googlen toimesta hieman ennen puhelimen myyntiin tuloa.

OxygenOS:sta on vaikea keksiä mitään isompaa kritisoitavaa. OnePlus ei tunge puhelimeensa häiritsevää määrää ylimääräistä tauhkaa mukaan ja asiat löytyvät varsin loogisesti sekä asetusvalikoista että toiminnoista. Kaikki toiminnallisuus on myös hyvin ja selkeästi suomennettua, kuten tietysti pitääkin olla. Isoimmat muutokset OnePlussan Androidiin viime vuosina ovat liittyneet kaikki - vähemmän yllättäen - tekoälyyn. Puhelimen mukana toimitettavat tekoälytoiminnot, ovat pitkälti näppäriä lisätoimintoja, mutta joista en arvostelijana ainakaan itse osannut ottaa juurikaan tehoja irti. Kenties mielenkiintoisin konsepti on uusi AI Plus Mind, jonne voi heittää kännykällä otettuja kuvia ja ruutukaappauksia tekoälyn pureskeltavaksi. Näistä ruutukaappauksista ja kuvista voi sitten kysellä myöhemmin tekoälyltä asioita - eli jos vaikkapa ryhtyy tallettamaan ostosten kuitit ja takuulaput tekoälyjemmaan, niistä voi pyytää lisätietoja vielä vuosienkin päästä.

OnePlussan Androidiin on mielestäni helpoin hypätä mukaan, jos siirtyy OnePlussan leiriin Asuksen, Sonyn tai Googlen kännyköistä. Samsungin ja vaikkapa Xiaomin käyttäjillä on edessään hieman enemmän opettelua valikkorakenteiden ja toimintojen osalta (joka ei niinkään johdu OnePlussasta, vaan siitä että sekä Samsung että Xiaomi räätälöivät omia Androidejaan varsin reippaalla kädellä). OnePlus on alkanut pidentämään edullisempien puhelintensakin päivitystukea, osin tietysti Euroopan Unionin uusien lakien pakottamanakin. Olivatpa syyt mitkä tahansa, niin OnePlus Nord 5 tarjoaa jo varsin mukiinmentävää päivitystukea: sille luvataan neljä suurta Android-päivitystä ja kuuden vuoden ajan tietoturvapäivitykset. Eli käytännössä Nord 5 tulee saamaan viimeisenä suurena Android-päivityksenään vuonna 2028 julkaistavan Android 19 -päivityksen ja viimeiset tietoturvapäivitykset puhelimelle tullaan julkaisemaan alkukesästä 2031. Muut havainnot Kenties erikoisin tekninen valinta, mitä OnePlus Nord 5:een on tehty, on sen näytön alla sijaitsevan sormenjälkilukijan sijoittelu. Sormenjälkilukija on sijoitettu jostain syystä melkein kiinni näytön alareunaan.

Leveän puhelimen, sirojen sormien ja hölmösti valitun sormenjälkilukijan sijoittelun yhdistelmä aiheutti välillä todella kummallisia sormiakrobatia-liikkeitä kännykkää avatessa. Onneksi OnePlussan kasvojentunnistus kuitenkin toimi nopeasti ja heikossa valossakin varsin hyvin. Toinen erikoinen havainto arkikäytössä oli OnePlussan uusi Plus-painike. Se on selkeästi ulompana kuin muut puhelimen kyljessä olevat painikkeet. Kun puhelimen tunki farkkujen etutaskuun, Plus-painike sattui ottamaan sopivasti asentoa vaihtaessa painalluksia taskussa ollessaan. Aivan rasittavuuteen asti tätä ei tapahtunut, sillä painikkeessa on varsin pitkä viive ennen kuin se suorittaa halutun toiminnon, eli sitä pidetään pohjassa sekunnin, ehkä kahden ajan.

Toki, olen onnistunut myös aiemmalla OnePlussan alert sliderillakin sekoilemaan vastaavalla tavalla: lähinnä siten, että puhelinta housujen etutaskuun sujauttaessa on alert slider tarttunut sopivasti taskun reunaan kiinni ja vaihtanut tilaansa siinä samalla. Eli en tiedä onko muutos tapahtunut nyt lopulta parempaan vai huonompaan suuntaan tässä. Missään nimessä en haluaisi nähdä sitäkään, että OnePlus kokonaan erillisestä toimintonapista luopuisi, olipa se sitten alert slider tai Plus-nappi. Potentiaalisten ostajien on hyvä tiedostaa myös se, että jostain syystä OnePlus Nord 5 ei tue lainkaan eSIMmejä. Puhelimesta löytyy paikat kahdelle tavalliselle SIM-kortille, mutta ei eSIM-piiriä. Yhteenveto Jos tarkastelee OnePlus Nord 5:sta täysin omana pakettinaan, se on mielestäni varsin hyvä paketti kompromisseja, joilla puhelimen hinta on saatu pidettyä maltillisena, mutta tuotua varsin päteviä ratkaisuja myös keskihintaisten puhelinten luokkaan. OnePlus Nord 5 tarjoaa hyvää suorituskykyä, laadukkaat kamerat, pitkän akkukeston, hyvän päivitystuen ja kirkkaan, ison näytön - ja paketoi kokonaisuuden varsin miellyttävästi yhteen. Valitettavasti Nord Vitosta on vaikea olla vertaamatta edeltäjäänsä, jolloin katse kiinnittyy asioihin, joista OnePlus on tinkinyt uusinta Nordia suunnitellessaan. Hieman pienempi akku, hieman hitaampi akun lataus, muovinen rakenne ja pienentynyt RAM-muistin määrä ärsyttivät testaajaa - mutta tuskin haittaavat potentiaalista ostajaa millään tavalla. Natinoista huolimatta Nord 5 on ehdottomasti erittäin hyvä keskihintainen puhelin. Julkaisuhetken 449 euron hintalapulla se on kuitenkin karvan verran turhan kallis ominaisuuksiinsa nähden. Mutta viimeistään, kun Nord 5:n hinta laskee selvästi alle 400 euron, sitä voi vilpittömästi suositella hyvää keskihintaista puhelinta etsivälle.