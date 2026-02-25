Tällainen on Samsungin uusi tietosuojanäyttö Galaxy S26 Ultrassa

Mutta nyt laite on viimein päässyt käsiini, joten katsellaanpa ensiksi uutta tietosuojanäytöksi nimettyä ominaisuutta, joka on keskeisin uudistus.
Ominaisuus on leivottu suoraan osaksi puhelinta ja sen suurta näyttöä eli mitään ylimääräistä ei tarvitse hankkia.
Miten ominaisuus siis toimii?
Kun ominaisuus on päällä, se parantaa yksityisyyttä vähentämällä näytön sisällön näkymistä sivultapäin katsottuna. Eli käytännössä se vähentää muilta näkyvyyttä ja vain käyttäjä itse näkee sisällön normaalisti edestäpäin.
Koska se on suoraan osana näyttöä ja ohjelmistoa, tähän on kyetty toteuttaa erilaisia toimintoja.
Tietosuojanäytön voi laittaa päällä ja pois päältä silloin kuin sen haluaa. Tämän saa tehtyä nopeasti pikavalikosta. Tietosuojanäytön voi laittaa päälle sovelluskohtaisesti eli esimerkiksi pankkisovelluksen voi laittaa näkymään heikommin muille. Lisäksi toiminnolla voidaan peittää tietyt ilmoitukset eli mahdollisuuksia on monia.
Sisältö näkyy normaalisti edestäpäin.
Tietosuojanäyttö -toiminto käytössä.
Tarjolla on myös "paras mahdollinen tietosuoja". Tämä parantaa yksityisyyttä entisestään, mutta muuttaa samalla myös edestäpäin katsottuna sisältöä harmaaksi.
Kokonaisuutena Samsungin kehittämä tietosuojanäyttö vaikuttaa olevan erinomainen uudistus, jota varmasti muut valmistajat pyrkivät kopioimaan omiin laitteisiinsa.
Kommentoi artikkelia