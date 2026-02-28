IDC: Tästä vuodesta tulee katastrofaalisen huono kännyköiden myyntilukujen osalta - syynä tekoäly

Syynä on tietysti se sama, kuin kaikessa muussakin elektroniikkaan liittyvässä viime aikoina: tekoäly.
Tarkemmin sanottuna siis se, että tekoälyhypen vauhdittama valtava datakeskusten rakennusbuumi ympäri maailmaa on nostanut muistien hinnat pilviin ja samalla tehnyt myös kaikesta muustakin elektroniikasta merkittävästi aiempaa kaliimpaa.
IDC povaa älypuhelinten kappalemääräisen myynnin laskevan tänä vuonna jopa 12,9 prosenttia vuoteen 2025 verrattuna. Mikäli ennuste toteutuu, se olisi suurin romahdus koko kännykkämarkkinoiden historiassa.
Muutosta kuvataan jopa "tsunamiksi", joka tulee tuhoamaan etenkin edullisimpiin kännykkämalleihin erikoistuneet yhtiöt täysin. Niiden katteet ovat jo valmiiksi pienet ja komponenttien hintojen hurjaa nousua on hyvin vaikea viedä onnistuneesti kännyköiden myyntihintoihin. Ja jos komponenttien kallistuneet hinnat viedään sellaisenaan kuluttajien maksettavaksi, myynti todennäköisesti laskee.
Kuluttajat eivät ole myöskään todennäköisesti valmiita siihen, että puhelinten käyttömuisti (RAM) ja tallennustila laskisivat nykytasosta merkittävästi, hintojen pysyessä samana.
Analyysin mukaan voittajiksi myllerryksestä selviävät alan kaikkein suurimmat yhtiöt eli Samsung ja Apple, joilla on neuvotteluvoimaa ja joiden valikoimasta löytyy myös erittäin kalliita malleja. Aivan kalleimmissa malleissa kohonneet komponenttikustannukset eivät todennäköisesti ole niin merkittävässä roolissa: satasen, parin kallistunut hintalappu ei tunnu niin pahasti, jos puhelin maksoi jo ennestäänkin yli tuhat euroa.
Kun kappalemääräinen myynti laskee, arvioi IDC, että myytyjen kännyköiden keskihinta nousee hurjasti tänä vuonna. Arvion mukaan myytyjen kännyköiden keskihinta asettuisi jo 523 dollariin eli 443 euroon, nousten edellisvuodesta hurjat 14 prosenttia.
IDC veikkaa myös, että pienimmät valmistajat katoavat kokonaan markkinoilta tämän vuoden aikana. Jo nyt on nähty yksi poistuminen, kun Asus ilmoitti lopettavansa kännyköiden valmistuksen.
