Vahvistus tuli: Asus lopettaa kännyköiden valmistuksen

Mutta nyt yhtiön hallituksen puheenjohtaja on vahvistanut (kiinaksi), että Asus vetäytyy kokonaan kännyköiden valmistuksesta.
Asuksen Jonney Shihin mukaan yhtiö jatkaa edelleen ohjelmistopäivitysten, huollon ja tuen tarjoamista Asuksen nykyisille kännyköille. Mutta uusia puhelimia ei enää Asukselta tulla näkemään.
Asus oli viimeinen suuri Android-valmistaja, joka valmisti vielä pieniä kännyköitä: yhtiön viimeinen pieni kännykkä oli vuonna 2023 julkaistu Asus Zenfone 10. Tuon jälkeen yhtiö keskittyi pelipuhelimiin, ROG Phone -sarjan muodossa.
Kommentoi artikkelia