Viking Line liittyi Matkahuollon Matkat-palveluun - samasta palvelusta löytyvät nyt bussi-, juna- ja laivamatkat

Matkahuollon Matkat -palvelu on saanut uuden lisäyksen, kunliittyy palveluun ensimmäisenä varustamona.

"Laivamatkaan kuuluu satamaan ja satamasta matkustaminen. Matkahuolto Matkat -sovelluksella matkustaja pääsee helposti rakentamaan kerralla koko matkansa haluamallaan tavalla ja omassa aikataulussaan. Yhden varauksen liityntäkuljetukset ovat helppoutensa lisäksi vastuullinen tapa kulkea satamiin eri puolilta Suomea. Uusi palvelu tekee julkisista kulkuneuvoista matkustajalle aidosti varteenotettavan vaihtoehdon", Viking Linen kaupallinen johtaja Minna Tuorila sanoo.

Tämä tarkoittaa, että matkaaja voi samaan varaukseen yhdistää paikallisliikenteen, kaukoliikenteen bussit ja junat sekä nyt myös Viking Linen kaikkien reittien laivamatkat Tallinnaan, Tukholmaan ja Ahvenanmaalle.





Matkahuollon mukaan matkasuunnitelmat lykätään yhä myöhemmäksi ja lippuja varaillaan vasta juuri ennen matkaa. Yksi matka voi sisältää paikallisliikennettä ja kaukoliikenne, joten eri yhteyksien etsiminen voi olla hankalaa eri palveluista.





"Viime hetken matkustamisesta on tullut uusi normaali, ja palveluiden sekä teknologioiden on vastattava muutokseen. Siksi olemme luoneet Suomen kattavimman joukkoliikennesovelluksen, joka palvelee nyt maalla, merellä ja raiteilla matkaavia. Siinä vaihtoehtoja voi vertailla ja liput ostaa kertapyyhkäisyllä koko matkalle", Matkahuollon Matkapalveluiden johtaja Petri Lindqvist sanoo.





Matkahuolto Matkat -sovelluksen voi ladata sovelluskaupasta.







Uusi sovellus korvaa entisen Reitit ja Liput -nimisen sovelluksen.