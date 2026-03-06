Sirumaksut ovat Suomessa nyt viimeinen vaihtoehto - lähi- ja etämaksut kasvoivat viime vuonna merkittävästi

Suomen Pankin julkaisemista tiedoista nähdään, että lähimaksuihin käytetyt euromäärät kasvoivat merkittävästi vuoden 2025 aikana. Suomen Pankki kertoo, että lähimaksujen kokonaisarvo oli 8,9 miljardia euroa vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä, mikä oli 26 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.
Viimeisellä vuosineljänneksellä tehtiin 433 miljoonaa korttimaksua lähimaksua käyttämällä, mikä oli 13 % enemmän kuin vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä.
Korttimaksuissa yleisin vaihtoehto on siis lähimaksut, jota on todennäköisesti kasvattanut mobiilimaksaminen. Mobiilimaksamisessa (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay jne) eli puhelimella tai älykellolla maksettaessa 50 euron raja ei ole esteenä vahvan tunnistautumisen (kasvontunnistus / sormenjälki) ansiosta. Fyysisellä kortilla maksettaessa lähimaksuna täytyy maksu vahvistaa PIN-koodilla, kun summa ylittää 50 euron.
Tilastoista nähdään myös etämaksujen kasvu loppuvuodesta 2025, sillä vuoden viimeisellä neljänneksellä etämaksut ohittivat siru- ja magneettijuovamaksut euromäärien osalta. Kummankin kohdalla määrä oli noin 5,5 miljardia euroa, mutta etämaksujen kohdalla käyrä on ylöspäin ja vastaavasti sirumaksujen kohdalla määrä vähenee jatkuvasti.
Tällä perusteella siis sirumaksut ovat nyt viimeinen vaihtoehto suomalaisella kuluttajalla.
Etämaksulla tarkoitetaan selaimella tai mobiilisovelluksella tehtyjä ostoksia, joissa maksutapana käytetään korttia. Näitä voivat olla esimerkiksi ruoan tilauspalvelut (Wolt), kyytipalvelut (Uber) ja muut vastaavat sovellukset, joihin korttitiedot on tallennettu, tai jatkuvia tilauksia, kuten Netflix tai Spotify.
