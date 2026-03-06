Sirumaksut ovat Suomessa nyt viimeinen vaihtoehto - lähi- ja etämaksut kasvoivat viime vuonna merkittävästi

Janne Yli-Korhonen

Suomen Pankin tuoreet tilastot vuoden 2025 viimeiseltä neljännekseltä paljastavat käänteen suomalaisten maksutavoissa. Perinteinen sirumaksu on menettänyt asemansa, kun digitaaliset ja kontaktittomat maksutavat hallitsevat markkinaa.



Suomen Pankin julkaisemista tiedoista nähdään, että lähimaksuihin käytetyt euromäärät kasvoivat merkittävästi vuoden 2025 aikana. Suomen Pankki kertoo, että lähimaksujen kokonaisarvo oli 8,9 miljardia euroa vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä, mikä oli 26 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

Viimeisellä vuosineljänneksellä tehtiin 433 miljoonaa korttimaksua lähimaksua käyttämällä, mikä oli 13 % enemmän kuin vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä.

Suomen Pankin tilastot korttimaksuista vuoden 2025 lopulla
Suomen Pankin tilastot korttimaksuissa vuoden 2025 lopulla. Kuva: Suomen Pankki.




Korttimaksuissa yleisin vaihtoehto on siis lähimaksut, jota on todennäköisesti kasvattanut mobiilimaksaminen. Mobiilimaksamisessa (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay jne) eli puhelimella tai älykellolla maksettaessa 50 euron raja ei ole esteenä vahvan tunnistautumisen (kasvontunnistus / sormenjälki) ansiosta. Fyysisellä kortilla maksettaessa lähimaksuna täytyy maksu vahvistaa PIN-koodilla, kun summa ylittää 50 euron.

Tilastoista nähdään myös etämaksujen kasvu loppuvuodesta 2025, sillä vuoden viimeisellä neljänneksellä etämaksut ohittivat siru- ja magneettijuovamaksut euromäärien osalta. Kummankin kohdalla määrä oli noin 5,5 miljardia euroa, mutta etämaksujen kohdalla käyrä on ylöspäin ja vastaavasti sirumaksujen kohdalla määrä vähenee jatkuvasti.

Tällä perusteella siis sirumaksut ovat nyt viimeinen vaihtoehto suomalaisella kuluttajalla.

Etämaksulla tarkoitetaan selaimella tai mobiilisovelluksella tehtyjä ostoksia, joissa maksutapana käytetään korttia. Näitä voivat olla esimerkiksi ruoan tilauspalvelut (Wolt), kyytipalvelut (Uber) ja muut vastaavat sovellukset, joihin korttitiedot on tallennettu, tai jatkuvia tilauksia, kuten Netflix tai Spotify.



Lue myös: Puhelimesta löytyvä S-Etukortti on jo joissakin kaupoissa suositumpi kuin perinteinen kortti.


