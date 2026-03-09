NordVPN laajentaa Android-sovellustaan Suomessa - tunnistaa nyt huijauspuhelut reaaliajassa

Kyberturvallisuusyhtiö:n tarjoamat tietoturvapalvelut ovat laajentuneet Androidin puolella huijauspuheluiden tunnistamiseen. Uusi Puhelusuojaus on nyt suomalaisten Android-käyttäjien hyödynnettävissä.

"Olemme aina halunneet suojella ihmisten digitaalista elämää, ja puhelinhuijaukset ovat nykyään todella merkittävä uhkatekijä", sanoo Domininkas Virbickas, NordVPN:n tuotejohtaja. "Puhelusuojaus-ominaisuus on tapamme laajentaa suojausta, jotta se kattaa vielä enemmän kuin vain internetin selaamisen, sillä puhelimen ei pitäisi olla portti, jonka kautta huijarit pääsevät tekemään tuhojaan."

Ominaisuus on käytettävissä Androidilla "Threat Protection"-välilehden kautta, kunhan käyttäjällä on maksullinen Complete- tai Ultra-versio.





NordVPN:n mukaan Puhelusuojaus-ominaisuus antaa varoituksen varhaisessa vaiheessa ja ilmoittaa mahdollisesta huijausyrityksestä ennen kuin käyttäjä ehtii vastata puhelimeen.



Ominaisuus toimii siten, että järjestelmä vertaa saapuvaa numeroa maailmanlaajuiseen listaan tunnetuista huijausnumeroista. Tämän jälkeen ominaisuuden algoritmit tarkastelevat puhelun teknisiä tunnusmerkkejä, kuten sitä, onko numero väärennetty (spoofing) tai onko kyseessä automatisoitu VoIP-puhelu.







Tekniikkaan liittyy kuitenkin aina virhemahdollisuus. Esimerkiksi laillinen mutta aggressiivinen puhelinmyynti voi saada huijausleiman, ja täysin uudet huijausnumerot saattavat läpäistä suodattimen ennen kuin ne ehtivät päätyä tietokantoihin.



Ominaisuus myös mahdollistaa automaattisen eston huijauspuheluille sekä mainosmyynnille.



NordVPN korostaa, ettei se tallenna tai kuuntele puheluiden sisältöä. Ominaisuus ei myöskään vaadi aktiivista VPN-yhteyden käyttöä, vaan se toimii aina taustalla.



Vaikka Suomessa on yritetty suitsia huijauspuheluita monin keinoin, ongelma on yhä polttava. Vuoden 2025 aikana suomalaiset menettivät päivittäin lähes 200 000 euroa erilaisiin huijauksiin.



Viime aikoina on nähty myös entistä röyhkeämpiä "hybridihuijauksia", joissa rikolliset esiintyvät puhelimessa pankin turvahenkilöinä ja saapuvat lopulta uhrin ovelle hakemaan pankkikortteja ja puhelimia. Tällaisissa tapauksissa Puhelusuojauksen kaltainen varhaisen vaiheen varoitus voi olla ratkaiseva tekijä huijausketjun katkaisemiseksi heti alkuunsa.







Myös operaattorit ovat tuoneet omia ratkaisujaan huijauksia vastaan. Esimerkiksi Elisalla on mahdollista estää kaikki ulkomailta tulevat puhelut, ja Telia on ottanut käyttöön ratkaisuja, joilla pyritään siirtämään huijausten kustannukset rikollisille itselleen.