NordVPN laajentaa Android-sovellustaan Suomessa - tunnistaa nyt huijauspuhelut reaaliajassa

Janne Yli-Korhonen

NordVPN laajentaa Android-sovellustaan Suomessa - tunnistaa nyt huijauspuhelut reaaliajassa
Kyberturvallisuusyhtiö NordVPN:n tarjoamat tietoturvapalvelut ovat laajentuneet Androidin puolella huijauspuheluiden tunnistamiseen. Uusi Puhelusuojaus on nyt suomalaisten Android-käyttäjien hyödynnettävissä.



Ominaisuus on käytettävissä Androidilla "Threat Protection"-välilehden kautta, kunhan käyttäjällä on maksullinen Complete- tai Ultra-versio.

"Olemme aina halunneet suojella ihmisten digitaalista elämää, ja puhelinhuijaukset ovat nykyään todella merkittävä uhkatekijä", sanoo Domininkas Virbickas, NordVPN:n tuotejohtaja. "Puhelusuojaus-ominaisuus on tapamme laajentaa suojausta, jotta se kattaa vielä enemmän kuin vain internetin selaamisen, sillä puhelimen ei pitäisi olla portti, jonka kautta huijarit pääsevät tekemään tuhojaan."



NordVPN:n mukaan Puhelusuojaus-ominaisuus antaa varoituksen varhaisessa vaiheessa ja ilmoittaa mahdollisesta huijausyrityksestä ennen kuin käyttäjä ehtii vastata puhelimeen.

Ominaisuus toimii siten, että järjestelmä vertaa saapuvaa numeroa maailmanlaajuiseen listaan tunnetuista huijausnumeroista. Tämän jälkeen ominaisuuden algoritmit tarkastelevat puhelun teknisiä tunnusmerkkejä, kuten sitä, onko numero väärennetty (spoofing) tai onko kyseessä automatisoitu VoIP-puhelu.



Tekniikkaan liittyy kuitenkin aina virhemahdollisuus. Esimerkiksi laillinen mutta aggressiivinen puhelinmyynti voi saada huijausleiman, ja täysin uudet huijausnumerot saattavat läpäistä suodattimen ennen kuin ne ehtivät päätyä tietokantoihin.

Ominaisuus myös mahdollistaa automaattisen eston huijauspuheluille sekä mainosmyynnille.

NordVPN korostaa, ettei se tallenna tai kuuntele puheluiden sisältöä. Ominaisuus ei myöskään vaadi aktiivista VPN-yhteyden käyttöä, vaan se toimii aina taustalla.

Vaikka Suomessa on yritetty suitsia huijauspuheluita monin keinoin, ongelma on yhä polttava. Vuoden 2025 aikana suomalaiset menettivät päivittäin lähes 200 000 euroa erilaisiin huijauksiin.

Viime aikoina on nähty myös entistä röyhkeämpiä "hybridihuijauksia", joissa rikolliset esiintyvät puhelimessa pankin turvahenkilöinä ja saapuvat lopulta uhrin ovelle hakemaan pankkikortteja ja puhelimia. Tällaisissa tapauksissa Puhelusuojauksen kaltainen varhaisen vaiheen varoitus voi olla ratkaiseva tekijä huijausketjun katkaisemiseksi heti alkuunsa.



Myös operaattorit ovat tuoneet omia ratkaisujaan huijauksia vastaan. Esimerkiksi Elisalla on mahdollista estää kaikki ulkomailta tulevat puhelut, ja Telia on ottanut käyttöön ratkaisuja, joilla pyritään siirtämään huijausten kustannukset rikollisille itselleen.



Tilaa Puhelinvertailun uutiskirje!

Lä?hetä?mme noin kerran viikossa uutiskirjeen, joka sisä?ltää?? viikon ajalta t?ärkeimm?t uutisemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyvä?ksyt s??ääntö?mme ja tietosuojak?äyt?änt?ömme.

Parhaat k?ännykk?ätarjoukset

Honor X5c Plus – hinta laskenut -20%

Honor X5c Plus
79 € Mobiilipiste.fi
99 € Gigantti
99 € Prisma Verkkokauppa

Alin hinta viikko sitten: 99 €

Motorola Moto G15 Power – hinta laskenut -20%

Motorola Moto G15 Power
132 € Hobby Hall
229 € Gigantti

Alin hinta viikko sitten: 164 €

Xiaomi Poco F7 – hinta laskenut -17%

Xiaomi Poco F7
409 € Proshop
508 € Hobby Hall

Alin hinta viikko sitten: 609 €

Motorola Moto G05 – hinta laskenut -16%

Motorola Moto G05
109 € Hobby Hall
139 € Proshop
149 € Power

Alin hinta viikko sitten: 129 €

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Ep?äasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä? voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen s?ähkö?postitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.