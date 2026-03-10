Muistikriisin seuraus: OnePlus nostaa nykyisten kännyköidensä hintojaan ensi viikolla

Syy muutokseen on itsestäänselvä: rajusti kohonneet komponenttien hinnat, joiden kanssa kaikki elektroniikkavalmistajat painivat parhaillaan.
Tähän saakka yhtiöt ovat pitkälti onnistuneet haukkaamaan kohonneet kustannukset omista katteistaan, mutta on jo pidempään ollut tiedossa, että tänä vuonna kännyköiden hinnat tulevat nousemaan - tai sitten uusien kännyköiden ominaisuuksia karsitaan reippaalla kädellä. Eniten on spekuloitu sillä, että uusien kännyköiden tallennustila ja käyttömuistin määrä laskevat vuonna 2026, ensimmäistä kertaa nykymuotoisten älypuhelinten historiassa.
Tieto hintojen korotuksista kerrottiin OnePlussan emoyhtiön Oppon virallisen verkkokaupan sivuilla, josta ilmoituksen onnistui huomaamaan Gizmo China.
Samaisessa ilmoituksessa Oppo kertoi, että myös sen omien puhelinmallien hinnat tulevat nousemaan 16.3.2026 alkaen Kiinassa. Hintojen korotus koskee ilmeisesti kaikkia OnePlussan malleja ja Oppon malleista keskihintaisia ja sitä halvempia malleja. Eli ainoastaan Oppon kalleimmat mallit säästyisivät tällä erää hintojen nousulta.
Muutkin valmistajat ovat jo reagoineet kohonneisiin komponenttikustannuksiin, joskin vain tietyillä markkinoilla: esimerkiksi Samsung on kertonut nostavansa lähes kaikkien kännykkämalliensa hintoja Intiassa.
Suomen hintoihin ilmoitus ei ilmeisesti ainakaan tällä kertaa vaikuta.
Kommentoi artikkelia