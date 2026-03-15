Vuoto: OnePlus Nord 6 tulee pian, hurjan kokoinen akku?

Petteri Pyyny

Varsin luotettavana pidetyn vuotajan mukaan OnePlus valmistautuu julkaisemaan seuraavan sukupolven OnePlus Nord 6:n jo huhtikuun alkupuolella.

Keskihintaisten kännyköiden kategoriassa erittäin suosittuna pysyneen Nord-sarjan uutuuden julkaisusta on kiertänyt jo paljon huhuja ja vuotoja, jotka tuntuvat tarkentuvan, mitä lähemmäs ennakoitua julkaisua ollaan tulossa. Ilmeisesti puhelimen julkaisu piti tapahtua alun perin jo aiemmin, mutta aikataulua jouduttiin siirtämään muun muassa muistikustannusten nousun sekä yleisen markkinatilanteen vuoksi. OnePlus Nord 6 olisi suora seuraaja viime kesänä julkaistulle ja arvostelussamme kehut keränneelle OnePlus Nord 5:lle.

Tuoreimpien vuotojen (linkki vie X/Twitteriin) mukaan Nord 6:n suorituskyky olisi hyppäämässä napsun aiempaa paremmalle tasolle, sillä puhelimen järjestelmäpiiriksi olisi tulossa mitä ilmeisimmin Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Tähän saakka selvinneiden vuotojen mukaan Nord 6:ssa olisi iso 6,78 tuuman AMOLED-näyttö 1.5K-resoluutiolla, 165 hertsin virkistystaajuudella.



Erityisen kiinnostavalta kuulostavat kuitenkin huhut kännykän akun koosta, jonka osalta huhutaan hurjasta, jopa 9000 9000 milliampeeritunnin kapasiteetista. On kuitenkin epäselvää, olisiko sama akku käytössä myös Euroopassa myydyissä OnePlus Nord 6 -malleissa vai olisiko se saatavilla vain Kiinassa tai Intiassa. Lataustehon odotetaan olevan 80 watin tasolla.

OnePlus Nord 6:n hinnoittelun arvioidaan asettuvan Nord 5:a korkeammalle tasolle, mikä selittyy osittain selvästi kehittyneemmillä teknisillä ominaisuuksilla - sekä tietysti järisyttävällä tahdilla nousseilla muistipiirien hinnoilla.

uutisen kuvituskuvana kesällä 2025 julkaistu OnePlus Nord 5


Parhaat kännykkätarjoukset

Motorola ThinkPhone 25 – hinta laskenut -40%

Motorola ThinkPhone 25
299 € Hobby Hall
454 € Proshop
499 € Verkkokauppa.com

Alin hinta viikko sitten: 499 €

Motorola Edge 50 Fusion – hinta laskenut -30%

Motorola Edge 50 Fusion
239 € Proshop
279 € Hobby Hall
399 € Power

Alin hinta viikko sitten: 399 €

Xiaomi 15T Pro – hinta laskenut -19%

Xiaomi 15T Pro
766 € Hobby Hall
849 € Proshop

Alin hinta viikko sitten: 949 €

Xiaomi Poco F7 – hinta laskenut -17%

Xiaomi Poco F7
409 € Proshop
424 € Hobby Hall

Alin hinta viikko sitten: 507 €

