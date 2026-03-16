Norjalaiset rakentavat pala kerrallaan omaa, hieman erilaista kännykkäimperiumiaan - Xplora yritysostoksilla

Yrityskaupan myötä Xplora laajentaa jalansijaansa senioripuhelimien markkinoilla, sillä Emporia tunnetaan nimenomaan senioripuhelinten vahvana brändinä Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Kauppahinnasta ei ole julkistettu tietoa, ja lopullisen toteutumisen edellytyksenä ovat muun muassa viranomaishyväksynnät. Mikäli kaikki etenee suunnitellusti, kaupan odotetaan valmistuvan vuoden 2026 toisen neljänneksen aikana.
Xploran oma brändi on parhaiten tunnettu lasten kellopuhelimista, mutta yhtiö laajensi valikoimaansa senioripuhelimiin vuoden 2025 alussa, kun Xplora osti itselleen senioripuhelimista tutun, ruotsalaisen Doron.
Samalla yhtiö on laajentunut askel kerrallaan myös operaattoriksi, keskittyen niissäkin nimenomaan seniori- ja lapsiperheasiakkaisiin. Yhtiö kertoi loppuvuodesta 2025 ryhtyvänsä Doro-brändillään matkapuhelinoperaattoriksi Suomessakin.
Xploran toimitusjohtaja Sten Kirkbak korostaakin yhtiön lehdistötiedotteessa, että yrityskauppa ei rajoitu pelkkään laitemyynnin kasvattamiseen. Hänen mukaansa Emporian "yksinkertaisuuden filosofia" ja vahva brändi senioreille suunnatuissa mobiililaitteissa täydentävät hyvin Xploran palvelualustaa. Tavoitteena on kasvattaa tilauspohjaisten mobiilipalveluiden käyttäjäkuntaa ja rakentaa maailmanlaajuisesti johtava perheturvallisuuteen keskittyvä alusta.
