Norjalaiset rakentavat pala kerrallaan omaa, hieman erilaista kännykkäimperiumiaan - Xplora yritysostoksilla

Petteri Pyyny

Norjalainen Xplora on rakentamassa omaa, hyvin kapeaan nicheen keskittyvää kännykkäimperiumia. Yhtiö kertoi tänään ostavansa itävaltalaisen Emporia Telecomin.

Yrityskaupan myötä Xplora laajentaa jalansijaansa senioripuhelimien markkinoilla, sillä Emporia tunnetaan nimenomaan senioripuhelinten vahvana brändinä Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Kauppahinnasta ei ole julkistettu tietoa, ja lopullisen toteutumisen edellytyksenä ovat muun muassa viranomaishyväksynnät. Mikäli kaikki etenee suunnitellusti, kaupan odotetaan valmistuvan vuoden 2026 toisen neljänneksen aikana.

Xploran oma brändi on parhaiten tunnettu lasten kellopuhelimista, mutta yhtiö laajensi valikoimaansa senioripuhelimiin vuoden 2025 alussa, kun Xplora osti itselleen senioripuhelimista tutun, ruotsalaisen Doron.

Samalla yhtiö on laajentunut askel kerrallaan myös operaattoriksi, keskittyen niissäkin nimenomaan seniori- ja lapsiperheasiakkaisiin. Yhtiö kertoi loppuvuodesta 2025 ryhtyvänsä Doro-brändillään matkapuhelinoperaattoriksi Suomessakin.



Xploran toimitusjohtaja Sten Kirkbak korostaakin yhtiön lehdistötiedotteessa, että yrityskauppa ei rajoitu pelkkään laitemyynnin kasvattamiseen. Hänen mukaansa Emporian "yksinkertaisuuden filosofia" ja vahva brändi senioreille suunnatuissa mobiililaitteissa täydentävät hyvin Xploran palvelualustaa. Tavoitteena on kasvattaa tilauspohjaisten mobiilipalveluiden käyttäjäkuntaa ja rakentaa maailmanlaajuisesti johtava perheturvallisuuteen keskittyvä alusta.


Tilaa Puhelinvertailun uutiskirje!

Lähetämme noin kerran viikossa uutiskirjeen, joka sisältää viikon ajalta tärkeimmät uutisemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Parhaat kännykkätarjoukset

Google Pixel 9 Pro – hinta laskenut -49%

Google Pixel 9 Pro
589 € Elisa
969 € Verkkokauppa.com
1149 € Proshop

Alin hinta viikko sitten: 1149 €

Motorola ThinkPhone 25 – hinta laskenut -40%

Motorola ThinkPhone 25
299 € Hobby Hall
454 € Proshop
499 € Verkkokauppa.com

Alin hinta viikko sitten: 499 €

Motorola Razr 60 Ultra – hinta laskenut -31%

Motorola Razr 60 Ultra
831 € Hobby Hall
1199 € Gigantti
1349 € Verkkokauppa.com

Alin hinta viikko sitten: 1199 €

Motorola Edge 50 Fusion – hinta laskenut -30%

Motorola Edge 50 Fusion
239 € Proshop
279 € Hobby Hall
399 € Power

Alin hinta viikko sitten: 399 €

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen sähköpostitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.