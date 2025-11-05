Jo kolmas uusi kännykkäoperaattori Suomeen: Vanhuksille tarkoitettu kännykkäliittymä

Yhtiön Doro Connect -kännykkäliittymä on tarkoitettu nimenomaan vanhusten käyttöön. Yhtiö painottaa markkinoinnissaan selkeää hinnoittelua, helppoa käyttöönottoa sekä oikeaa, puhelimitse toimivaa ihmisvoimin palvelevaa asiakaspalvelua.
Yhtiö on yksinkertaistanut tarjontansa äärimmilleen, sillä tällä hetkellä Doron suomalaisilla kotisivuilla on tarjolla tasan yksi liittymätyyppi.
Doro Aito maksaa 24,99 euroa kuukaudessa ja se sisältää rajattomat puhelut, rajattomat tekstiviestit, rajattomat MMS-viestit sekä Suomessa käytettäessä, rajattoman nettidatan. Liittymän nettinopeudeksi on ilmoitettu 20Mbit/s.
Liittymä ei ole määräaikainen, vaan sen voi lakkauttaa koska tahansa. Asiakaspalvelu on yhdistetty siten, että samasta puhelinnumerosta saa vastauksia niin Doro Aito -liittymään kuin Doron kännyköihinkin liittyen.
Mikäli asiakas sitoutuu 12 kuukauden tilaukseen liittymän osalta, liittymän mukana saa Doro Leva L31 -kännykän ilmaiseksi.
Doro myytiin syksyllä 2024 lasten kellopuhelimista parhaiten tunnetulle norjalaiselle Xploralle. Yhtiön mukaan Dora Connect -liittymää on tarjottu Ruotsissa jo viime kesänä ja nyt palvelu laajeni Suomen lisäksi Norjaan.
Doro Connect on ns. virtuaalioperaattori (MVNO) eli yhtiöllä ei ole omaa kännykkäverkkoa, vaan se käyttää Elisan yhteyksiä.
Doro Connect on jo kolmas uusi virtuaalioperaattori Suomessa lyhyen ajan sisällä. Elokuussa kerrottiin, miten sähkömyyjänä tunnettu Oomi päätti perustaa oman Oomi Mobiili -operaattorin ja Gigantin Giga Mobiilista kerrottiin alun perin jo alkuvuodesta 2025.
