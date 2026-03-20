Nyt se varmistui: Jos haluat asentaa epävirallisen sovelluksen Androidille, joudut odottamaan vuorokauden ennen sen toimimista

Uudistukset koskevat erityisesti tilannetta, jossa käyttäjät asentavat sovelluksia vaihtoehtoisista lähteistä, eivätkä sovellukset ole virallisten sovelluskauppojen kautta ladattavissa. Aiemmin Androidin avoimuus on mahdollistanut sovellusten asentamisen vapaasti, mutta samalla se on myös altistanut käyttäjät haittaohjelmille.
Sovelluskehittäjillä on jatkossa velvollisuus vahvistaa henkilöllisyytensä rekisteröityessään sovellusten jakelijoiksi, minkä odotetaan vähentävän huijaus- ja haittaohjelmien leviämistä. Kehittäjän on annettava Googlelle muun muassa nimensä, osoitteensa, sähköpostinsa ja puhelinnumeronsa sekä maksettava 25 dollarin (noin 20 euron) suuruinen kertamaksu.
Syyskuusta 2026 alkaen Google ottaa asteittain käyttöön uuden ns. advanced flow -käytännön, joka koskee erityisesti teknisesti osaavampia käyttäjiä. Jos käyttäjä haluaa ehdottomasti puhelimeensa tai tablettiinsa sovelluksen, jota ei ole varmennettu Googlen toimesta, asennus täytyy tapahtua uuden, varsin monimutkaiselta vaikuttavan prosessin läpi. Prosessi sisältää useita vaiheita, joiden tarkoituksena on varmistaa, että käyttäjä ymmärtää riskit - eikä toimi esimerkiksi huijarin ohjeistamana.
Asentaakseen jonkin Googlen hyväksymättömän sovelluksen, puhelimen käyttäjän on ensin aktivoitava kehittäjätila kännykkänsä asetuksista ja kuitattava samalla esiin ilmestyvä varoitus, vakuuttaen ettei hän ole huijauksen tai manipuloinnin kohteena. Tämän jälkeen kännykkä on käynnistettävä uudelleen - ja jälleen kerran vakuutettua, että tässä ei ole tapahtumassa mitään epämääräistä.
Mutta kenties eniten kitkaa aiheuttava seikka tapahtuu puhelimen uudelleenkäynnistyksen jälkeen, sillä tuon jälkeen alkaa 24 tuntia kestävä pakollinen odotus, ennenkuin haluttu sovellus pystytään asentamaan laitteeseen. Lopuksi muutokset vahvistetaan biometrisellä tunnistuksella (sormenjälki tai kasvojentunnistus) tai PIN-koodilla.
Tämän varotoimien sarjan tarkoitus on erityisesti hidastaa ja vaikeuttaa kyberrikollisten ja huijareiden toimintaa, sillä he eivät pysty hyödyntämään nopeita huijausyrityksiä esimerkiksi uhkaamalla välittömällä rahanmenetyksellä. Käyttäjä voi valita, että ulkopuolisista lähteistä tulleiden sovellusten asentamista hidastava tila on käytössä joko seitsemän päivän ajan tai pysyvästi.
Google on aikatauluttanut uudistuksen vaiheittain: kehittäjien vahvistusmenettely tulee laajemmin saataville keväällä 2026, ja advanced flow -prosessi otetaan käyttöön käyttäjille elokuuhun mennessä. Tietyissä maissa, kuten Brasiliassa, Indonesiassa, Singaporessa ja Thaimaassa, muutokset tulevat pakollisiksi jo syyskuussa 2026, ja muissa maissa vuoden 2027 aikana.
Uudistuksen rinnalla Google mahdollistaa myös rajoitetun jakelun kehittäjätilit, jotka on suunnattu esimerkiksi opiskelijoille ja kotikoodaajille, jotka voivat halutessaan hyväksyttää sovelluksensa ilman varmennusvaatimuksia ja maksuja - mutta tällöin sovellus voidaan asentaa korkeintaan 20 Android-laitteeseen.
Lisäksi Google aikoo tuoda yhdessä Epic Gamesin kanssa tuoda Androidille "rekisteröidyt sovelluskaupat" vuoden 2026 loppuun mennessä, joita käsitellään jatkossa samoin kuin Googlen omaa Play-kauppaa, eli niistä asennettuihin sovelluksiin oletusarvoisesti luotetaan.
