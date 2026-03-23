Lähimaksu laajenee Huawein älykelloihin Suomessa – nämä mallit tukevat nyt Curve Payta

on laajentanut-lähimaksupalvelun saatavuutta Suomessa, tuoden sen nyt useampiin Huawein kelloihin. Uudistus tarkoittaa, että käyttäjät voivat maksaa vaivattomasti suoraan ranteestaan ilman puhelinta tai lompakkoa.

"Curve Payn integrointi puettavien laitteidemme ekosysteemiin on merkittävä virstanpylväs pyrkimyksessämme luoda aidosti saumaton digitaalinen arki", sanoo Huawein Euroopan Device Business -liiketoimintaryhmän johtaja Tony Rong. "Tämän lisäyksen myötä HUAWEI WATCH -laitteisiin tuomme käyttäjille mahdollisuuden maksaa turvallisesti ja vaivattomasti suoraan ranteestaan, lisäten heidän itsenäisyyttään ja liikkumisen vapautta."





Erityisesti juoksijoille suunnattu uusi Watch GT Runner 2 -kello on saanut Suomessa paljon huomiota. Kevyt, vain 43,5 grammaa painava laite tarjoaa esimerkiksi älykkään maratontilan, tarkan GPS-paikannuksen sekä dynaamisen vauhdinohjauksen.



Kellon 3D-kelluva antennirakenne varmistaa tarkan paikannuksen myös haastavissa ympäristöissä, kuten tunneleissa tai tiheässä kaupunkirakenteessa. Kello tukee iOS- ja Android-laitteita ja tarjoaa jopa kahden viikon akunkeston.







Watch GT Runner 2 on saatavilla Suomessa kolmessa värissä - oranssina, sinisenä ja mustana - ja mukana toimitetaan hengittävä AirDry-kudottu ranneke sekä vaihtoranneke. Suositushinta on 419 euroa, ja julkaisun yhteydessä on tarjolla -40 euron alennus 19.4.2026 asti.