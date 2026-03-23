Lähimaksu laajenee Huawein älykelloihin Suomessa – nämä mallit tukevat nyt Curve Payta

Janne Yli-Korhonen

Huawei on laajentanut Curve Pay -lähimaksupalvelun saatavuutta Suomessa, tuoden sen nyt useampiin Huawein kelloihin. Uudistus tarkoittaa, että käyttäjät voivat maksaa vaivattomasti suoraan ranteestaan ilman puhelinta tai lompakkoa.



Curve Pay -integraatio kattaa nyt Watch GT Runner 2-, Watch GT 6-, Watch GT 5-, Watch FIT 4- ja Watch 5 -sarjan laitteet.

Laajennus seuraa Curve Pay -toiminnon aiempaa käyttöönottoa hiljattain julkaistussa Watch GT Runner 2 -kellossa, jonka kehityksessä on hyödynnetty yhteistyötä maratonlegenda Eliud Kipchogen sekä dsm-firmenich Running Teamin kanssa. Suomessa Huawei tekee yhteistyötä myös kestävyysjuoksija Alisa Vainion kanssa.

Curve Payn avulla käyttäjät voivat lisätä tavallisen pankkikorttinsa Curven digitaaliseen lompakkoon ja yhdistää sen älykelloonsa. Maksaminen onnistuu tämän jälkeen suoraan ranteesta maksupäätteissä.



Palvelu tarjoaa myös muita hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten mahdollisuuden jäädyttää kortti välittömästi sovelluksen kautta sekä yhdistää useimmat maksukortit yhteen käyttöliittymään Smart Wallet -ominaisuudella. Turvallisuutta lisää ranteesta poistamisen tunnistus: jos laite otetaan pois käyttäjän kädestä, vaaditaan pääsykoodi.

"Curve Payn integrointi puettavien laitteidemme ekosysteemiin on merkittävä virstanpylväs pyrkimyksessämme luoda aidosti saumaton digitaalinen arki", sanoo Huawein Euroopan Device Business -liiketoimintaryhmän johtaja Tony Rong. "Tämän lisäyksen myötä HUAWEI WATCH -laitteisiin tuomme käyttäjille mahdollisuuden maksaa turvallisesti ja vaivattomasti suoraan ranteestaan, lisäten heidän itsenäisyyttään ja liikkumisen vapautta."



Erityisesti juoksijoille suunnattu uusi Watch GT Runner 2 -kello on saanut Suomessa paljon huomiota. Kevyt, vain 43,5 grammaa painava laite tarjoaa esimerkiksi älykkään maratontilan, tarkan GPS-paikannuksen sekä dynaamisen vauhdinohjauksen.

Kellon 3D-kelluva antennirakenne varmistaa tarkan paikannuksen myös haastavissa ympäristöissä, kuten tunneleissa tai tiheässä kaupunkirakenteessa. Kello tukee iOS- ja Android-laitteita ja tarjoaa jopa kahden viikon akunkeston.



Watch GT Runner 2 on saatavilla Suomessa kolmessa värissä - oranssina, sinisenä ja mustana - ja mukana toimitetaan hengittävä AirDry-kudottu ranneke sekä vaihtoranneke. Suositushinta on 419 euroa, ja julkaisun yhteydessä on tarjolla -40 euron alennus 19.4.2026 asti.



