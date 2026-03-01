Huaweilta kevyt juoksukello tarkalla paikannuksella

Watch GT Runner 2 on samalla lisäys Huawein erilaisten kellojen valikoimaan. Viime vuonna esiteltiin Watch 5 sekä Watch GT 6 -sarja, joiden kanssa uusi juoksijoille suunnattu malli jakaa keskeisiä ominaisuuksia.
WATCH GT Runner 2:n kehityksessä Huawei on tehnyt yhteistyötä kaksinkertaisen olympiavoittajan ja maratonlegendan Eliud Kipchogen sekä arvostetun dsm-firmenich Running Team -tiimin kanssa. Suomessa Huawei tekee yhteistyötä suomalaisen kestävyysjuoksun kärkinimen Alisa Vainion kanssa.
Huawein mukaan uusi kello on suunnattu sekä arjen juoksijoille että edistyneille urheilijoille, tarjoten ammattimaista ohjausta ja tukea kilpailuihin. Viiden vuoden jatkuvan tutkimus- ja kehitystyön jälkeen Huawei on nostanut ammattilaisjuoksukellot uudelle tasolle, jotta jokainen juoksulenkki tuntuu sekä helpolta että palkitsevalta.
Juoksijoille on tarjolla Huawein mukaan alan ensimmäinen Intelligent Marathon Mode -tila, joka seuraa suoritusta ja ohjaa käyttäjää maaliin. Kellon ohjelmisto löytyy esimerkiksi juoksutehon mittaus, dynaaminen vauhdinohjaus sekä muistutuksen nesteytyksestä.
Kevyessä 43,5 gramman kellossa on panostettu etenkin paikannuksen tarkkuuteen. Käytössä on 3D-kelluva antenniarkkitehtuuri ja optimoitu antennitiiviste, eli käytännössä paikannuksesta vastaava teknologia sijaitsee rungossa näytön alapuolella. Paikannuksen luvataan olevan tarkkaan tiheissä kaupungeissa ja muissa haastavissa ympäristöissä.
Huawein omien testien mukaan Watch GT Runner 2 peittoaa juuri Puhelinvertailun testaaman Garmin Forerunner 970 -juoksukellon sekä Apple Watch Ultra 3:n.
Kello on saatavilla kolmessa värissä: oranssi, sininen ja musta. Mukana tulee Huawein oma AirDry-kudottu ranneke, joka tarjoaa korkean hengittävyyden ja hylkii hikeä. Mukana tulee myös toinen ranneke.
Suositushinta on 419€. Ennakkotilaukset alkavat 9.3.2026 ja sisältävät 50€ alennuksen. Tuote tulee saataville valittujen jälleenmyyjien myymälöihin 23.3.2026 alkaen.
Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.
