Samsung julkisti vuoden 2026 hittipuhelimensa – Galaxy A57 5G ja A37 5G tuovat lisää tekoälyä ja 6 vuoden päivitystuen

"Uusi Galaxy A -sarja heijastaa sitoutumistamme tekoälyn demokratisointiin tuomalla viimeisimmät innovaatiot yhä useammille Samsung Galaxy -käyttäjille. Samsungin ydinominaisuuksien ja päivittyneiden Awesome Intelligence -tekoälytoimintojen ansiosta Galaxy A57 5G ja Galaxy A37 5G ovat luotettavia ja suorituskykyisiä kumppaneita käyttäjille Suomessa ja ympäri maailmaa. Lisäksi uutuutemme tulevat laajentamaan tekoälyn käyttöä nopeasti", Samsungin Suomen maajohtaja Mika Engblom sanoo.

Mitään maata mullistavan uutta laitteet eivät ole saaneet.A57:n kohdalla esille nousee Exynos 1680 -piiri eli suorituskykyä on kasvanettu ja samalla 5000 mAh:n akusta pitäisi saada hieman enemmän irti. A37:ssa on Exynos 1480, kun viime vuoden mallissa Snapdragon-piiriin.Rakenteen osalta parannusta on tullut veden- ja pölynkestävyyteen, sillä laitteissa on nyt IP68-luokitus. Samalla A57 on edeltäjään verratessa kevyempi ja ohuempi.Jo viime vuonna Samsung toi Awesome Intelligence -tekoälyä näihin laitteisiin, ja nyt tekoälytoimintojen saatavuutta on laajennettu entisestään.





One UI 8.5 -käyttöliittymällä laitteet tuovat käyttäjille muun muassa AI Select -ominaisuuden, johon pääsee käsiksi painamalla pitkään reunapaneelista, jolloin relevantit toiminnot tulevat esiin suoraan näytölle. Ominaisuuden avulla käyttäjä voi poimia tekstiä tai luoda sisältöä ilman, että kohteita tarvitsee valita manuaalisesti. Myös kuvia voidaan entistä tehokkaammin editoida tekoälyllä, ja Circle to Search with Google sisältää usean objektin tunnistuksen.







Samsung tarjoaa Galaxy A57 5G ja A37 5G -puhelimille jopa kuusi Android-käyttöjärjestelmäpäivitystä ja One UI -päivityssukupolvea sekä jopa kuusi vuotta tietoturvapäivityksiä.



Galaxy A57 5G ja A37 5G tulevat saataville 10. huhtikuuta alkaen. Galaxy A57 5G tuodaan markkinoille väreissä Awesome Navy, Awesome Gray, Awesome Icyblue ja Awesome Lilac, kun taas Galaxy A37 5G:n värivaihtoehdot ovat Awesome Lavender, Awesome Charcoal, Awesome Graygreen ja Awesome White.



Suositushinnat:



Galaxy A37 (128 Gt): 429 €

Galaxy A37 (256 Gt): 529 €

Galaxy A57 (128 Gt): 549 €

Galaxy A57 (256 Gt): 619 €







