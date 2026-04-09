Selvitys: Signal kunnioittaa yksityisyyttä parhaiten

Petteri Pyyny

Selvitys: Messenger kerää käyttäjästään hurjan määrän tietoa - vähiten tietoja tonkiva viestisovellus ei ollut yllätys
VPN-palveluita tarjoava Surfshark on tehnyt selvityksen siitä, miten paljon tietoja käyttäjästään eri pikaviestisovellukset oikein keräävät.

Vertailussa oli mukana kymmenen eri puolilla maailmaa suosittua pikaviestisovellusta ja vertailussa keskityttiin sovellusten iPhonelle tarkoitettuihin versioihin (joskin sama logiikka pätee myös Android-maailmassa).

Vertailussa mukana olleista sovelluksista ylivoimaisesti eniten käyttäjän tietoja itselleen keräsi Metan omistama Messenger. Se halusi käyttää Applen sovelluskaupan tarjoamista yksityisyyteen kajoavista käyttöoikeuksista lähes kaikkia mahdollisia (32/35).

Messengerin keräämistä 32 tietotyypistä se tarvitsisi oikeasti toimiakseen vain kahta - kaikki muut 30 eri tietotyyppiä kerätään Metan käyttöön.

Suomessa valtavan suosittu, Metan omistama toinen pikaviestin, WhatsApp, oli vertailtavista kymmenestä sovelluksesta viidenneksi "heikoin". Se keräsi kuudentoista eri tyyppistä tietoa käyttäjistään, mm. tietoa käyttäjän hakuhistoriasta.



Ylivoimaisesti puhtaimmat paperit sai - vähemmän yllättäen - yksityisyydestään tunnettu Signal. Signal halusi tietää käyttäjästään vain puhelinnumeron, eikä mitään muuta.

Surfsharkin syvempi analyysi (linkki vie Google Spreadsheet -sivulle) muuttaa sovellusten järjestystä hieman.

Tarkemmassa analyysissa yhtiö otti huomioon mm. sen, miten hyvin viestiliikenne on salattu päästä päähän ja mihin kerättyjä tietoja käytetään.

Syvemmän analyysin mukaan Surfshark listasi pikaviestisovellukset tähän järjestykseen, parhaasta huonoimpaan:
  1. Signal
  2. Applen oma viestisovellus
  3. Telegram
  4. QQ
  5. WhatsApp
  6. WeChat
  7. Messenger
  8. Rakuten Viber Messenger
  9. Discord
  10. LINE


Sovelluksista Discord on ainoa, joka ei salaa viestiliikennettä päästä päähän lainkaan.


