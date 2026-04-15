Opas: Näin säädät sykealueet Garminin kelloissa

Petteri Pyyny

Opas: Näin säädät sykealueet Garminin kelloissa
Garminin urheilukellot asettavat käyttäjänsä sykealueet kohdilleen tiettyjen kiinteiden kaavojen avulla.

Mutta johdonmukaisen treenaamisen kannalta on joskus hyvä myös säätää sykealueita "enemmän oikeiksi", etenkin, jos olet käynyt mittauttamassa sykealueesi rasitustestissä - tai tiedät ne jollain muulla tavalla.

Sykealueiden säätäminen Garminissa onnistuu helposti Garminin kännykkäsovelluksen, Garmin Connectin kautta.

Näin pääset muokkaamaan sykealueita Connectin kautta:



  1. Avaa Garmin Connect -sovellus
  2. Napauta oikeasta alakulmasta löytyvää kolmea pistettä ("Lisää")
  3. Kelaa esiin aukeavaa valikkoa hieman alaspäin ja valitse kohta Garmin-laitteet
  4. Valitse listalta käytössä oleva kellosi
  5. Siirry kohtaan Käyttäjäprofiili (kellosta riippuen se voi olla myös Käyttäjän asetukset tai Tilastoni)
  6. Valitse kohta Sykealueet
  7. Muokkaa sykealueitasi esiin aukeavassa valikossa. (joissain kelloissa voit säätää sykealueet erikseen eri urheilulajeille, joissain taas voit säätää sykealueita ainoastaan prosentteina maksimisykkeestäsi)
  8. Valitse lopuksi Valmis


Päivitetyt sykealueet tulevat käyttöön kelloosi, kun kello synkronoi itsensä seuraavan kerran puhelimesi kanssa. Yleensä synkronointi tapahtuu välittömästi muutosten tekemisen jälkeen.

Tarkoista sykealueista on iloa etenkin peruskuntolenkeillä: toisessa oppaassamme neuvomme miten voit asettaa Garminin kellosi hälyttämään, mikäli sykkeet nousevat pk-lenkkien aikana liian korkeiksi.


