Opas: Näin säädät sykealueet Garminin kelloissa

Mutta johdonmukaisen treenaamisen kannalta on joskus hyvä myös säätää sykealueita "enemmän oikeiksi", etenkin, jos olet käynyt mittauttamassa sykealueesi rasitustestissä - tai tiedät ne jollain muulla tavalla.
Sykealueiden säätäminen Garminissa onnistuu helposti Garminin kännykkäsovelluksen, Garmin Connectin kautta.
Näin pääset muokkaamaan sykealueita Connectin kautta:
- Avaa Garmin Connect -sovellus
- Napauta oikeasta alakulmasta löytyvää kolmea pistettä ("Lisää")
- Kelaa esiin aukeavaa valikkoa hieman alaspäin ja valitse kohta Garmin-laitteet
- Valitse listalta käytössä oleva kellosi
- Siirry kohtaan Käyttäjäprofiili (kellosta riippuen se voi olla myös Käyttäjän asetukset tai Tilastoni)
- Valitse kohta Sykealueet
- Muokkaa sykealueitasi esiin aukeavassa valikossa. (joissain kelloissa voit säätää sykealueet erikseen eri urheilulajeille, joissain taas voit säätää sykealueita ainoastaan prosentteina maksimisykkeestäsi)
- Valitse lopuksi Valmis
Päivitetyt sykealueet tulevat käyttöön kelloosi, kun kello synkronoi itsensä seuraavan kerran puhelimesi kanssa. Yleensä synkronointi tapahtuu välittömästi muutosten tekemisen jälkeen.
Tarkoista sykealueista on iloa etenkin peruskuntolenkeillä: toisessa oppaassamme neuvomme miten voit asettaa Garminin kellosi hälyttämään, mikäli sykkeet nousevat pk-lenkkien aikana liian korkeiksi.
Kommentoi artikkelia